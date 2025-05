Azcón exige lealtad a Cataluña para el regreso de los bienes a Sijena: “No quiero ni pensar en que no cumplan la ley”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido lealtad y cooperación a la Generalitat de Cataluña para facilitar el regreso de las pinturas murales al Monasterio de Sijena y poniendo “todos los medios” para garantizar todas las medidas de seguridad. Desde su gabinete ya han iniciado los contactos con el Govern catalán para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo y abordar el traslado de los bienes a la mayor celeridad posible.

Así se ha pronunciado el líder popular apenas 24 horas después de que el Supremo desestimara los últimos recursos de la Generalitat y del MNAC, ordenando el regreso de las pinturas murales a Villanueva de Sijena. Ello tendrá que hacerlo en un plazo de 20 días hábiles desde que el Juzgado de Primera Instancia de Huesca reciba esta sentencia.

De hecho, Azcón asegura que no quiere “ni pensar” en que la Generalitat no cumpla el mandato judicial y ponga trabas al regreso de los bienes, como ya ocurrió en 2017, cuando el Gobierno de Lambán tuvo que acudir al Museo de Lérida junto a la Guardia Civil. “Existiendo una sentencia que no se puede recurrir, los dos gobiernos, con lealtad y cooperación, debemos trabajar para cumplir los plazos”, ha aseverado.

Además, el presidente aragonés sostiene que llevan años trabajando en un plan para el retorno de las pinturas, algo que, a su juicio, es “absolutamente posible” desde el punto de vista técnico. “Es una obligación de la Generalitat. Es ella quien ha sido condenada y tiene la obligación de tener un plan para el desmontaje y traslado a Sijena. Nosotros daremos el apoyo, pero quien tiene la obligación jurídica e impuesta por los jueces es la Generalitat. No quiero pensar que no lo vayan a hacer”, ha apuntado.

No en vano, Azcón ha recordado que esas pinturas ya salieron del MNAC en varias ocasiones a lo largo del siglo XX, lo que, dice, “acredita” que el traslado sea posible. “Están documentados al menos 2 desmontajes completos del conjunto, 7 traslados dentro del museo, y 4 préstamos temporales a Nueva York y Londres. Es de sentido común que, en pleno siglo XXI, se pueda realizar cumpliendo todas las medidas de seguridad y sin poner en riesgo su integridad”, ha remarcado.

De lo que no duda nadie en el Gobierno aragonés es que el Monasterio de Sijena cumple con todas las condiciones técnicas y de seguridad para albergar las piezas. “La estabilidad de las condiciones ambientales de la Sala Capitular es absolutamente incuestionable. Todos los fragmentos podrán ser almacenados entre la Sala Capitular y el espacio libre de los antiguos dormitorios”, ha garantizado el presidente.

Exige unas disculpas de Urtasun

Además, en su primera intervención ante los medios tras conocer la sentencia, Azcón ha exigido al ministro Urtasun que pida disculpas al vincular la batalla judicial por los bienes de Sijena con una “cuestión política”. “Hubo quien quiso convertir un conflicto que era fundamentalmente patrimonial y que se podía haber gestionado de otra manera, en un conflicto de índole política”, aseguró el ministro en el Senado.

Ahora, tras la sentencia del Supremo, Urtasun ha deseado una cooperación institucional entre ambos gobiernos tras una sentencia que, dice, “hay que respetar”. No obstante, esto es insuficiente para Azcón. “No era política. Era justicia y el derecho de los aragoneses a reclamar lo que era nuestro e injustamente salió de nuestra tierra”, ha incidido el presidente aragonés.

Igualmente, Azcón ve con “preocupación” que la portavoz del Gobierno de España y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, “todavía no haya emitido una opinión” y que la postura de su formación haya sido un “egocéntrica”. “Alegría debería hablar, opinar y respaldar al Gobierno de Aragón a la hora de querer cumplir la sentencia de la forma mas rápida posible”, ha añadido, después de recordar en varias ocasiones al expresidente Lambán por mantener el empeño judicial durante sus dos legislaturas.