La alcaldesa de Huesca no logra los apoyos necesarios para subirse el sueldo un 20%

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna (PP), no ha logrado finalmente los apoyos necesarios para subirse el sueldo más de un 20%. Esta propuesta, que incluía también el aumento del número de concejales con dedicación completa, suponía un incremento de sus emolumentos de 50.000 a 62.500 euros, pero, finalmente, el equipo de Gobierno la ha retirado del orden del día del Pleno, por lo que ni se ha sometido a votación.

Orduna ya era consciente, al inicio de la sesión, de que estas medidas no saldrían adelante. PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Antonio Laborda, habían confirmado que no votarían a favor, por lo que la propuesta estaba condenada a sufrir un “no”. El Ayuntamiento de Huesca está formado por 11 concejales del PP, 10 del PSOE, 2 de Vox y Laborda, que se marchó de Vox a los pocos meses de iniciar la legislatura y forma parte del grupo mixto. Por ello, la alcaldesa requiere de, al menos, un apoyo para que sus propuestas sean aprobadas.

Desde el Ayuntamiento de Huesca sostienen que esta medida ya se ha estado debatiendo durante los últimos meses y que se ha puesto sobre la mesa en anteriores mandatos. Además, mantienen que el sueldo viene marcado por una ley estatal, que rige mínimos y máximos según población, y que el de la regidora oscense está por debajo de capitales de provincia de tamaño similar.

De hecho, la propia Orduna ha aludido en los últimos días a que esta propuesta busca “dignificar” su labor y la de los próximos responsables de la ciudad. “Ahora estoy yo, pero en el futuro habrá otros alcaldes y alcaldesas y es una cuestión de dignificación, como ocurre en cualquier otra empresa en la que nadie trabaja gratis”, ha justificado.

Rechazo de toda la oposición

Por su parte, PSOE y Vox confirmaron a lo largo de este lunes su voto en contra. Los socialistas han tomado esta decisión por la “situación que ha generado la propia alcaldesa”. “La propuesta de subirse el sueldo es suya, como también la responsabilidad a la hora de dinamitar la relación con todas las fuerzas políticas del Pleno”, han explicado.

Del mismo modo, Vox ha calificado esta propuesta de “inconcebible”. “Mientras los ciudadanos de Huesca se enfrentan a problemas graves como la precariedad laboral, los altos precios del alquiler y la falta de inversiones en infraestructuras, la prioridad de la alcaldesa parece ser su propio bienestar económico”, ha señalado el portavoz de Vox, José Luis Rubio.

Así, desde Vox inciden en que la ciudad “aún carece de inversiones básicas” para mejorar el pavimentado de calles y otros servicios esenciales. “Tampoco se han visto avances concretos en la promoción del turismo, uno de los sectores clave para el crecimiento económico de Huesca. Resulta inadmisible que en un momento en el que tantas familias deben ajustar sus presupuestos, la alcaldesa opte por un aumento salarial injustificado”, han apuntado.

Además, Laborda también informó de su “no” a través de redes sociales. “Mi voto será en contra. Es alucinante la hipocresía y la falta de vergüenza del PSOE y Vox que, beneficiándose de un sueldo público cada uno, no tienen la suficiente valentía y engañan a los oscenses”, ha criticado.