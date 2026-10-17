Pueyo se gana la potestad de elegir al "nuevo Labordeta" para CHA y Frente Amplio, su sucesor el 29-N

Es el secreto mejor guardado en el espacio a la izquierda del PSOE en Aragón de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Y eso que, durante las negociaciones de las últimas semanas, no ha trascendido prácticamente nada alrededor de las mismas hasta los últimos dos días.

A la izquierda aragonesa, y más concretamente a Chunta, le llega el momento de escoger el puesto de salida por Zaragoza. El mismo que obtuvo el presidente del partido, Jorge Pueyo, en 2023 y delegó en Laura Vergara (Movimiento Sumar) tras regresar a Aragón.

Y, en la práctica, la pieza más preciada de los comicios. Sobre el papel, garantiza representación en Madrid ante la dificultad de obtener un diputado por Huesca o Teruel, que reparten solo tres escaños.

Un "nuevo José Antonio Labordeta". Alguien "capaz de llevar la voz de Aragón al Congreso". Así se ha referido Pueyo a quien desea que sea su sucesor, si bien los rumores han llegado con cuentagotas.

"Nos piden poner una voz en Madrid como fue José Antonio Labordeta, nos piden defender los derechos de todo el pueblo aragonés, de toda la clase trabajadora. La vivienda, el tren de proximidad, el corredor Cantábrico-Mediterráneo".

Desde el propio partido han ofrecido pocas pistas de puertas para dentro y, según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, esto se ha repetido en sectores de la militancia más cercanos a lo que ocurre en el día a día de la sede en la calle Predicadores de Zaragoza.

Ellos fueron los primeros en conocer el pacto con Izquierda Unida para integrar el Frente Amplio aragonés a través de una circular interna que detallaba el puesto de salida por la provincia central para CHA. Pueyo no confirmó esta cuestión hasta el día siguiente junto a Ada Colau y Emilio Delgado.

El comunicado a la militancia recogía otra cuestión, y es que el nombramiento debe pasar por los máximos órganos de Chunta, donde el sector afín a Pueyo tiene mayoría desde que este fuera nombrado presidente.

Fuentes de CHA precisan que, conforme al reglamento, tampoco es necesario convocar primarias. Es un mecanismo contemplado para las autonómicas o municipales, como ocurrió en el Ayuntamiento de Zaragoza con Chuaquín Bernal y Luis Pastor, pero no en europeas ni generales.

No hay una fecha exacta, pero garantizan que el Comité Nazional, máximo órgano, se reunirá la semana que viene. Habitualmente existe un plazo de 10 días que ahora debe reducirse para cumplir con la ley electoral.

Alineamiento

Se trata de las primeras elecciones con Pueyo al frente del partido, a priori con un claro alineamiento a su favor. No ocurrió así el 8 de febrero. En dichas listas figuraba por ejemplo (ahora es diputada) la exsecretaria general, Isabel Lasobras, que llegó a postularse a primarias aunque finalmente no se midió al ahora portavoz.

Es decir, la correlación de fuerzas da la potestad a Pueyo de elegir a su propio sucesor en la carrera a Madrid. Una figura, por ahora desconocida, que afrontará el reto de repetir la ola de apoyo generada en 2023 bajo el paraguas de Sumar y el pasado mes de febrero, ya en solitario.

Jorge Pueyo votando en Fonz el pasado 8-F. CHA

El propio precedente de Pueyo puede ofrecer una pista. CHA guardaba bajo llave a uno de sus principales valores jóvenes, sin apenas bagaje político de cara al público, pero sí en el ámbito del activismo con la lengua aragonesa y con una amplia militancia en las juventudes a sus espaldas.

Entonces, fue avalado por un amplio sector del partido frente a un histórico, Miguel Martínez Tomey, incluidos Pepe Soro o el fallecido Joaquín Palacín.

Huesca y Teruel

Al margen de los aragonesistas, Izquierda Unida es la otra fuerza de la coalición con representación parlamentaria. La "proporcionalidad" que salió a relucir en la negociación les podría otorgar, de entrada, el segundo puesto de Zaragoza o el primero en Huesca y Teruel.

En 2023, sin ir más lejos, Vicente Guerrero lideró la papeleta del Alto Aragón. María Ángeles Manzano (Podemos) fue la número uno por Teruel.

Todos esos detalles se definirán a partir de la próxima semana en las respectivas ejecutivas de los demás partidos. La próxima semana augura movimientos en un espacio político que, además, ha sufrido un importante cambio de cromos a nivel orgánico en los últimos meses.