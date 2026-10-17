Alegría saca la cara por Montse Mínguez: "Es una enorme compañera, a veces la política plantea grandes sinsabores"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha expresado su "profundo pesar" y también su respeto por la dimisión de Montse Mínguez, tras destaparse que su pareja, Sergi Vélez, tiene un holding con 30 pisos en alquiler.

"Es una enorme compañera pero yo también entiendo que a veces la política te plantea enormes sinsabores. Al final es una decisión personal que, evidentemente, ella ha tomado fruto de ese pesar y esa dureza que ha tenido que afrontar. Solamente le puedo trasladar mi cariño", ha declarado.

Lo ha expresado así minutos antes de comenzar el Comité Federal de su partido celebrado este sábado, donde ha destacado la "unanimidad" con la que se han configurado las candidaturas socialistas aragonesas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Unanimidad" de las candidaturas

Alegría ha subrayado que las listas se han elaborado "contando y respetando con lo que habían trasladado a la dirección del partido a los militantes en Aragón".

La dirigente socialista ha expresado que el próximo 29-N es "especialmente importante para el futuro del país" y ha defendido la necesidad de consolidar los avances sociales impulsados por el Gobierno progresista desde 2018.

En este sentido, ha reivindicado las mejoras en materia de derechos laborales, el incremento del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral, al tiempo que ha señalado la vivienda como "uno de los principales retos pendientes".

Alegría ha asegurado que el PSOE afronta la campaña con "ilusión" y con el objetivo de lograr "un mayor respaldo electoral que permita continuar con las políticas de progreso".

La responsable socialista ha rechazado que el acuerdo entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE pueda perjudicar sus expectativas electorales. Por el contrario, considera que "la unidad puede reforzar la movilización y aumentar la confianza de los votantes progresistas".

Así, Alegría ha vuelto a contraponer dos modelos: "Uno que apuesta por continuar avanzando en derechos sociales y otro, con el Partido Popular y Vox, cuyo principal interés es recortarlos, desde el punto de vista, por ejemplo, de las pensiones", ha expresado.