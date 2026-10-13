El aragonés Aarón Palacio reivindica su futuro en su confirmación de alternativa en Las Ventas

El joven torero Aarón Palacio ha dejado durante la tarde de hoy, 12 de octubre, una de las mejores sensaciones en el coso venteño.

En la tarde de su confirmación de alternativa el aragonés lidió a dos ejemplares, uno de Garcigrande en primer lugar y otro de Núñez del Cuvillo en segundo.

El torero de las Cinco Villas dejó clara su solvencia y desarrollado concepto tanto de capote como de muleta con un toro de encaste Domecq que fue a más en sus manos.

Una faena meritoria en la que dejaba, como siempre, momentos de temple y firmeza.

Finalmente, malogró los premios ya cortados con los aceros pegando una estocada certera tras tres pinchazos.

En cambio, el asunto no resultó tan sencillo ante el abanto que salió como cierraplaza. Poco pudo hacer Palacio ante un amansado toro de divisa verde, blanca y roja.

Morante de la Puebla también volvió a las Ventas por todo lo alto.

La expectación se llevó demasiado y no se obtuvo lo esperado por su parte ante el toro que recibió en primer lugar.

Dejó sus característicos pasajes de temple, pero sin terminar de cuajar en cuanto a la rotundidad de la transmisión.

Con su segundo sembró la discordia entre los tendidos. El de La Puebla pasaportó al cuarto y entre la división de opiniones se descifraron el silencio y el saludo desde el tercio.

Héctor Gutiérrez completó la terna con una actuación firme y voluntariosa ante dos toros de distinta condición que no terminaron de ofrecer el juego necesario para el triunfo.

FICHA DEL FESTEJO:

Plaza de toros de Madrid. Corrida del Día de la Hispanidad.

Entrada: Lleno de ‘No hay billetes’.

Toros de Núñez del Cuvillo y Garcigrande (1º, 2º y 5º)

MORANTE DE LA PUEBLA: silencio y saludos tras aviso.

HÉCTOR GUTIÉRREZ: saludos tras petición y silencio.

AARÓN PALACIO, que confirmaba alternativa: saludos tras aviso y silencio tras aviso.