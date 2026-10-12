Zaragoza vive su día grande: la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar inunda la ciudad en una jornada de récord

Zaragoza vive este lunes su día grande con la jornada más señalada de las Fiestas del Pilar 2026. La Ofrenda de Flores a la Virgen recorre desde primera hora el centro de la capital aragonesa en una jornada que se prevé multitudinaria, si no de récord.

Hay inscritos más de 1.000 grupos de oferentes y se espera un goteo constante durante todo el día. Sin ir más lejos, el año pasado los últimos llegaron al manto colocado en la plaza del Pilar ya de noche, hacia las 23.30 horas.

Las primeras estimaciones por parte del ayuntamiento respecto a los inscritos apuntan a 99.980 personas. El primero en salir será el perteneciente al Ayuntamiento de Almochuel. Venezuela es el país invitado en esta edición, siguiendo con la tradición que arrancó en 2012 con Ecuador.

La gran afluencia de personas ha obligado en los últimos tiempos a habilitar varios recorridos. Así, quienes vayan por libre deberán acceder por el tramo calle San Jorge – Calle San Vicente de Paúl – Calle Arcedianos.

Para los particulares, el consistorio recomienda evitar la franja de mayor afluencia, que sobre el papel será la de 10.00 a 14.00 horas. Se desarrollarán a la vez actos institucionales y actuaciones en el escenario junto al manto floral, que los visitantes podrán disfrutar hasta bien entrada la tarde.

La estructura de la Virgen, todavía sin flores el domingo E.E.

Hay otros dos recorridos para grupos: Paseo de la Independencia – Calle Alfonso I, para quienes inician por las salidas de Plaza de Aragón; y Paseo de la Independencia – Calle Don Jaime I, con inicio en Santa Engracia.

Se han habilitado asimismo entradas para movilidad reducida y personas con discapacidad. Se sitúan en acceso trasero a la Lonja.

Operativo

El ayuntamiento y las distintas instituciones implicadas preparan un gran operativo para este lunes. Habrá 30 jardineros, 64 auxiliares de jardinería y 175 personas colaboradoras del montaje del manto y para el correcto desarrollo del desfile. Serán 260 los voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, Policía Local y Nacional.

La colocación de la figura de la Virgen el domingo a mediodía significó el final del montaje de la estructura. En él participaron 75 trabajadores durante unas 30 horas.

Inicio multitudinario

La ofrenda de flores es de por sí uno de los actos centrales de las Fiestas del Pilar, si bien este año cobra más importancia por el buen tiempo que se pronostica respecto a los días previos y también por el puente festivo.

Como demuestran los primeros datos de afluencia del ayuntamiento, la festividad a nivel nacional ha posibilitado un mayor número de visitantes en la capital aragonesa. En cifras, casi medio millón de personas el viernes y sábado, primer día oficial, con especial atención a los más de 120.000 que dieron color a la ciudad en el pasacalles y el pregón.

El martes llegará la Ofrenda de Frutos, que apunta a seguir la misma tendencia. El Gobierno municipal ya avanzó que el número de inscritos ha crecido hasta los 934 vecinos que representarán a sus respectivos barrios. La suma con las casas regionales ronda los 3.500 oferentes.