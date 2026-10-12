Arvensis Agro, la empresa de fertilizantes que navega las tensiones en Ormuz: "Aragón tiene un potencial espectacular"

Las tensiones en el estrecho de Ormuz tienen su eco en un polígono industrial de la carretera de Castellón entre la Cartuja Baja de Zaragoza y El Burgo de Ebro. También los fenómenos meteorológicos extremos o si alguno de los grandes líderes internacionales decide, de la noche a la mañana, cambiar sus políticas comerciales.

Arvensis Agro mira desde la capital aragonesa al mercado exterior gracias al potencial exportador que la ha caracterizado en los últimos tiempos. Esta empresa de fabricación de fertilizantes envía sus productos a 55 países y busca ahora consolidar su posición en un mercado internacional golpeado por la incertidumbre.

Esteban Santirso, su director comercial, asegura que “cada año se van incorporando” nuevos territorios a la lista. “Además de eso, crecemos en los países donde ya estamos presentes con productos nuevos e innovando. Eso nos permite seguir paso a paso, de manera sensata”, añade.

Para Santirso, una de las claves es estar presente en todos los pasos de la cadena de valor del producto, desde la investigación hasta la propia fabricación, pasando por los procesos de comercialización.

Desde la “ambición”, el objetivo sigue siendo “seguir aportando a la agricultura de todo el mundo”. “Tenemos mucho recorrido”, afirma el director comercial, que mira a los mercados más amplios: África, Asia y Latinoamérica.

Según explica, Arvensis Agro tiene presencia en países como China, Filipinas o Nueva Zelanda. Su hoja de ruta contempla continuar su implantación y salvar las dificultades propias de un mercado condicionado por la geopolítica.

Año complicado

“En logística, está siendo un año muy complicado por las circunstancias en Oriente Medio, nos complica cualquier tipo de exportación a esos países y todo lo que pasa por ahí”, subraya. Este año se ha sumado el fenómeno meteorológico de El Niño en el Pacífico, “que afecta también a mercados muy importantes”.

Santirso sostiene que han ido implementando “soluciones” sobre la marcha: “Al final, se trata de estar muy en el día a día en contacto con el cliente final y con los proveedores”.

De esa comunicación se acaba sabiendo si un puerto está bloqueado y hay que buscar otra ruta o medio de transporte. También, qué problemas sufren los clientes con las divisas en uno u otro país.

Si bien, continúa Santirso, “todos los años hay cultivo y hay que producir”. “Bien sea banano, café, cereal, tabaco, cacao o carne. Tenemos que conseguir que el agricultor tenga los productos para sacar el máximo rendimiento”, insiste.

Costes

La subida del precio del gasóleo y el petróleo tiene también sus consecuencias. “¿Cuál es la ventaja? Hacemos productos muy eficaces que ayudan a optimizar las cantidades de fertilizante que se utilizan para sacar el máximo rendimiento de forma eficiente”, subraya.

Su implantación en la Comunidad juega otro papel decisivo, remarcan desde la empresa. “Aragón tiene una posición estratégica espectacular, entre puertos tan importantes como Barcelona y Valencia. Además, cada vez hay más tejido industrial que mira hacia afuera”, prosigue.

Santirso destaca la implicación en el sector de instituciones y asociaciones como las cámaras de comercio. Esto hace que “todas las empresas” busquen “soluciones parecidas” y “empujen” juntas “para que los productos que se hacen en Aragón salgan al exterior con buena imagen”.

Premio a la trayectoria

El pasado mes de septiembre, Arvensis Agro recibió el Premio a la Trayectoria Internacional de Aragón 2026, que reconoce casi 30 años de crecimiento comercial. Un 78% de su facturación, que en 2025 rondó los 20 millones de euros, proviene de este apartado. Este ejercicio, el objetivo es alcanzar los 21.

Más del 80% de esas exportaciones son fuera de la Unión Europea. Afganistán y Nicaragua son dos de sus nuevos mercados, donde ya figuran Ecuador, Brasil, Ucrania, Ghana o Túnez.

La compañía se marca la meta de alcanzar los 60 países con presencia comercial. Otra cifra relevante son las 150 fórmulas aptas para la agricultura de las que disponen.

Entrega del premio a Arvensis Arvensis Agro

“Miras hacia atrás y ves las cosas que has hecho bien, pero miras hacia delante y hay todavía recorrido”, celebra Santirso.

En el campo de la agricultura, tiene claro que “el sector se está profesionalizando cada vez más”. Los agricultores son “cada vez más grandes y potentes” y logran “optimizar recursos para producir de forma más rentable y sostenible”.

Uno de los quebraderos de cabeza pasa por la legislación de los países, siendo la europea “la más complicada”. “Haciendo bien las cosas, innovando y estando cerca del agricultor final, esperamos seguir teniendo un buen futuro como hasta ahora”, concluye.