FCC se planta y vuelve a responder a los sindicatos a pocas horas de la huelga de la limpieza: "Basta de falsedades"

La huelga de los trabajadores de limpieza convocada para las Fiestas del Pilar es inminente. Este mismo martes dan comienzo los primeros paros, a partir de las 21:00 horas, en la sede de FCC Medio Ambiente.

En este contexto, desde la dirección de la empresa han difundido un comunicado en el que dicen "basta ya" a las supuestas "falsedades" por parte de los sindicatos convocantes, CGT y CCOO.

Asimismo, han respondido a las críticas y reivindicaciones planteadas por los sindicatos en el marco del conflicto laboral que mantiene la plantilla.

Uno de los principales argumentos de la empresa se centra en las condiciones salariales de los trabajadores. FCC asegura que el salario medio de la plantilla de limpieza pública está un 9,5% por encima del salario medio en Aragón para todos los sectores.

Según los datos aportados por la compañía, el salario de los peones se sitúa actualmente entre los 28.000 y los 31.500 euros brutos anuales, mientras que el de los conductores oscila entre los 34.500 y los 40.000 euros brutos anuales.

La empresa señala que estas retribuciones corresponden a "una jornada laboral equivalente a 34 horas semanales, con un total de 1.585 horas anuales".

Además, FCC asegura que, "en todos los puestos de trabajo y niveles, los salarios de su plantilla son superiores a los niveles equivalentes publicados para el personal del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón".

Siguiendo esta línea, otro de los puntos que la empresa ha querido tocar es la evolución de los salarios. La empresa rechaza que las condiciones económicas de la plantilla no hayan mejorado en los últimos años y asegura que los salarios aumentaron un 11,63% entre 2021 y 2024.

"La nueva propuesta del 2025 al 2027 supondría un 9,4% adicional. Por tanto, desde 2021 hasta 2027, con la oferta de FCC, los salarios se incrementarían en más del 21%.", ha detallado la compañía en el comunicado.

Han respondido también a las afirmaciones relativas a un supuesto incremento de 10 millones de euros en la cantidad que la empresa percibirá por la prestación de los servicios.

"Esos 10 millones citados por los sindicatos responden al incremento de la partida presupuestaria municipal de este año respecto del anterior, para compensar distintos conceptos que todavía están pendientes de cobro como revisiones de precios de años anteriores, amortizaciones crecientes u otro tipo de deuda a día de hoy soporta la empresa. En definitiva, FCC tiene pendiente cobrar esa partida y está asumiendo esos costes financieros", han explicado.

Huelga indefinida durante las Fiestas del Pilar

Este comunicado se produce en plena convocatoria de una huelga indefinida que afecta a los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión de los puntos limpios de Zaragoza.

La huelga comenzará este martes 6 de octubre a las 21.00 horas en las instalaciones principales de FCC Medio Ambiente, situadas en la carretera de Castellón.

Los sindicatos CGT y CCOO han convocado también piquetes informativos para este miércoles 7 de octubre, a las 7.00 horas, en las mismas instalaciones de FCC. Posteriormente, está prevista una concentración a las 9.30 horas frente a la Sala Multiusos, coincidiendo con la Feria de Empleo que se inaugura en Zaragoza.

El conflicto laboral llega así a las puertas de las Fiestas del Pilar, mientras empresa y sindicatos mantienen posiciones enfrentadas respecto a las condiciones laborales, salariales y económicas de la plantilla.