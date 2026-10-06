Alegría critica el "trumpismo" de Azcón sobre el voto por correo y anunciará la próxima semana los candidatos al 29-N

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha valorado este martes la actualidad política tras la celebración del Comité Regional de la formación.

Una cita marcada inevitablemente por el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre y los primeros pasos que deben dar los socialistas para conformar las listas al Congreso y el Senado. Esta vez, marcadas por una importante renovación respecto a 2023, comenzando por la propia Alegría.

No habrá que esperar mucho más para conocer los nombres. Alegría ha avanzado que será la próxima semana, antes del Comité Federal del 17 de octubre. Antes, los cabezas de lista serán refrendados por las distintas ejecutivas provinciales.

La secretaria general ha despejado las dudas sobre si podría repetir como cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, un escenario de por sí poco probable. "Los aragoneses nos han colocado en la oposición y desde allí voy a seguir trabajando", ha asegurado.

Preguntada por posibles nombres, se ha remitido a los mecanismos internos del partido, que actuarán con tanta rapidez como marca la ley electoral en estos casos. El adelanto electoral ha obligado a aplazar las primarias para las municipales de mayo, aunque se ha mostrado convencida de que ese proceso no se verá afectado.

"Estoy convencida de que estas elecciones las vamos a ganar y ese impulso va a ser favorable para afrontar otras que son claves para nuestro partido", ha insistido.

"Trumpismo" del PP

Por otro lado, la líder socialista se ha referido a las declaraciones del presidente Jorge Azcón sobre el voto por correo. Ha calificado de "trumpismo" las palabras del jefe del Ejecutivo aragonés y las ha hecho extensibles a otros cargos del Partido Popular. Entre ellos, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Alegría ha llegado a ironizar sobre "si acaso Azcón es presidente de Aragón a través de un pucherazo electoral". "Es tan irresponsable como cutre", ha dicho.

La también portavoz en las Cortes ha criticado que "partidos que se presentan a estas elecciones bajo unas normas, pongan en cuestión la validez del sistema que les ha permitido gobernar comunidades y ayuntamientos".

"Llevamos desde 2023, mañana, tarde y noche escuchando a PP y Vox pedir elecciones en este país. Se convocan y lo primero que vemos es unos caretos, que yo he visto funerales más divertidos y con más entusiasmo", ha resaltado.

Tras el Comité Regional, Alegría ha insistido en que el PSOE afronta los comicios "con ganas e ilusión". "No son unas elecciones cualquiera, son claves porque nos jugamos el futuro de nuestro país, dos modelos de sociedad absolutamente antagónicos", ha aseverado.

La secretaria general ha apuntado "la necesidad" de dar continuidad a las políticas del Gobierno progresista de coalición. "De dialogar, acordar y respetar frente a los que solamente han entendido la política desde el insulto, la destrucción y la deshumanización del enemigo político", ha concluido.