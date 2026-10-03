Zaragoza se manifiesta por el derecho a la vivienda y marchan ya por las calles: "Ningún desahucio sin respuesta"

Las calles indignadas protestan por la situación de la vivienda, mientras en los despachos se sopesa convocar elecciones.

Este sábado 3 de octubre, el movimiento social se ha sentido en Madrid, Palma, Valencia... y Zaragoza.

La capital aragonesa ha sido de las últimas en recorrer las calles a grito de "vivienda digna ya".

Cientos de vecinos se han reunido a las 18.00 en la plaza Santo Domingo para comenzar la manifestación camino a la delegación de Gobierno.

La convocatoria llega tras una semana de asambleas, dos noches acampados en el centro y otros actos promovidos por la organización.

"Hacia la huelga general. Rentistas culpables, gobiernos responsables", es el lema de la marcha.

En Teruel y Huesca las manifestaciones también se han dado esta tarde.

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