El PSOE de Aragón se prepara para el adelanto electoral: "Sánchez no ha tenido otra ventana de oportunidad igual"

El PSOE-Aragón se prepara para el más que posible adelanto electoral tras el fracaso de los decretos de vivienda por el 'no' de PP, Vox y Junts.

Miembros del partido consultados por EL ESPAÑOL asumen que Sánchez "no tendrá otra ventana de oportunidad igual" y que terminará convocándolas para el 29 de noviembre.

"No nos hemos visto en otra así desde hace mucho tiempo. Yo si fuera él lo haría, pero es impredecible", admite una representante de la formación.

Aunque el escenario actual "mejora" las perspectivas electorales, reconocen que el partido está "muy complicado".

"No veo mucha opción", admite uno de los cargos socialistas en la Comunidad. "Si hay que ir a elecciones, se va", dice un segundo representante. "Yo creo que sí hay oportunidad de mantener el Gobierno, sin ninguna duda", sostiene una tercera remitiéndose al 'milagro' de 2023.

Entonces, el PSOE venía de un batacazo "mundial", pero cinco meses después fue capaz de darle la vuelta a la aritmética parlamentaria.

"Necesitábamos movilizar a la gente a nuestra izquierda y lo han hecho ellos. Ya no se habla de Ceuta", comentaban este viernes en referencia al rechazo de populares, voxistas e independentistas.

"Total, si ibas a convocar si no sacabas adelante los presupuestos... Hay que aprovechar el momento", resumían.

Pese a tener las encuestas en contra, no todo es negativo, ya que alejar las generales de las municipales podría ayudarles a conseguir un mejor resultado en pueblos y ciudades en mayo.

Si se confirman los rumores y termina habiendo elecciones a finales de noviembre se dará un escenario especialmente endiablado, ya que las primarias para elegir 'cabeza de cartel' para el Ayuntamiento de Zaragoza podrían coincidir con la elaboración de listas al Congreso y el Senado.

Por lo general, estas últimas suelen cerrarse un mes antes de la cita con las urnas. Es decir, a finales de octubre, cuando se abrirá el plazo de presentación de precandidaturas a las primarias de las municipales.

Hasta el momento, ni Lola Ranera ni el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, han dado un paso atrás o al frente. Los dos siguen 'calentando en la banda' "a disposición del partido".

Tampoco se ha dejado ver por la plaza del Pilar ningún mirlo blanco, una búsqueda que por ahora está siendo infructuosa y que si nada lo remedia podría acabar en fracaso.

Con todo, la esperanza sigue siendo que el nombre elegido reúna el consenso suficiente para evitar una 'guerra civil' en la capital.

Todo esto hace que el nombre de Beltrán gane enteros, aunque hasta pasadas las Fiestas del Pilar no se prevén anuncios.

Los consultados coinciden en que un adelanto electoral ayudaría a conseguir ese consenso y a alejar cualquier fantasma que amenazara con sobrevolar el horizonte.

Así, esperan que el día 26 de octubre ya haya un 'virtual rival' para Natalia Chueca, una designación que se hará oficial a principios de noviembre una vez pase el filtro de los avales.

Las quinielas

Aunque todavía es pronto para hablar de listas a la Cámara Baja, los socialistas esperan cambios significativos y renovación.

Ha de tenerse en cuenta que en 2023, quien la encabezó fue la propia Pilar Alegría.

En este caso no hubo lista cremallera, con un segundo puesto para otra mujer: Susana Sumelzo.

Ambas terminaron dejando el acta por sus responsabilidades en el Gobierno -la primera como ministra de Educación y portavoz y la segunda como secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo- y su puesto fue a parar a Víctor Ruiz y Marta Gracia.

Los consultados creen que ni Alegría, que se estrenó hace unos meses como líder de la oposición en Aragón, ni Sumelzo repetirán, lo que hace que todo esté "más abierto" que en otras ocasiones.

Durante la última etapa de Javier Lambán como secretario general del PSOE-Aragón, la elaboración de listas se convirtió en motivo de polémica por los continuos choques con Ferraz, que llegó a dar la vuelta a varios de los nombres propuestos desde la Comunidad para favorecer a los afines al presidente del Gobierno.

La última 'turbulencia' se vivió con el relevo de Mayte Pérez como senadora autonómica. La que fuera mano derecha de Lambán tuvo que ceder su puesto al secretario provincial del PSOE en Teruel, Rafael Guía, y terminó quedándose fuera de la primera línea de la política.

Los cargos preguntados por EL ESPAÑOL asumen que "irá al Congreso quien diga Sánchez" y que no entrará ningún díscolo para evitar posturas no alineadas con Ferraz.

"No creo que haya contestación", opina otra de las consultadas.

"No tiene un pase"

Haya o no elecciones, los socialistas consultados coinciden en que lo de Junts "no tiene un pase" y que el PP ha sido "torpe" al no abstenerse.

"Ya lo pagarán en Cataluña", decían en referencia al portazo de los de Carles Puigdemont.

Creen, además, que ahora "a todo el mundo le ha quedado claro que la crisis de la vivienda tiene que acabar" y que habrá gente que volverá a votarles "para que no entre la ultraderecha".

"Han visto que la realidad no es lo que venden PP y Vox", comentan.

Para otro destacado miembro de la formación, la votación del Congreso ha demostrado que a la "tropa" de la derecha "le da absolutamente igual lo que le pase a la gente": "No han medido las consecuencias. Estaban obcecados por sacar al perro de La Moncloa y posiblemente lo hayan resucitado".