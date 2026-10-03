El lío con los decretos de vivienda castiga a Aragón: retiran más de 70 pisos del mercado del alquiler en horas

El lío con los decretos de vivienda ha terminado castigando a Aragón. Más de 70 pisos han sido retirados del mercado de alquiler en las últimas horas por la "inseguridad jurídica" generada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo confirman desde el Observatorio del alquiler, que cifra en 4.290 las viviendas que han 'desaparecido' en toda España.

Hasta 50 de estos anuncios estaban en Zaragoza, mientras que en Huesca se han perdido una decena y en Teruel, otros tantos.

Y no solo eso, sino que contratos que estaban pendientes de firmar se han dejado "en suspenso" a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

Para el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena, el 'no' del Congreso a los decretos Maricarmen es "positivo" para el mercado inmobiliario en general y para el alquiler en particular.

"Habían creado una alarma y provocado la retirada de pisos. Una vez más, la inseguridad jurídica ha terminado afectando claramente a la oferta de vivienda en alquiler. No hay más que echar un vistazo a los principales portales inmobiliarios", expone.

La medida no contentaba ni al Sindicato de Inquilinas, que la calificaba de "migajas" y mantendrá su acampada en la plaza de España de Zaragoza pese a la oposición de la alcaldesa, Natalia Chueca.

A Baena le parecía muy bien que se pudiera limitar a los llamados fondos buitre, pero el problema es que en comunidades como Aragón cerca del 90% de los pisos pertenecen a pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas y las utilizan como forma de ahorro "como quien tiene un fondo de inversión".

"Muchas son viudas y personas totalmente normales. Ya vale de demonizar al propietario arrendador", agrega.

Pese a mostrarse a favor de proteger a los vulnerables, cree que esto no puede hacerse a costa de todos esos pequeños propietarios.

Aunque los dos decretos son ya historia, Baena duda de que los 70 pisos que se han quitado del mercado vuelvan a salir.

Lo mismo ocurre con el Observatorio del alquiler, que tampoco se atreve a hacer pronósticos.

"El miedo es libre. ¿Qué pasa si el Gobierno vuelve a plantear un decreto similar? Lo más importante es que haya seguridad jurídica. Me parece muy bien que haya ayudas a arrendadores y se reformen las condiciones de los alquileres por habitaciones, pero si no aumenta la oferta es imposible que baje el precio", insistía el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón.

Además, puede haber personas que estuvieran pensando en comprar para invertir que ahora estén dudando, dado que, por norma general, "el dinero es miedoso".

En su opinión, por mucho que se esté construyendo vivienda pública, la respuesta "inmediata" que se necesita tiene que venir "de los particulares".

"Aunque la Administración las esté promoviendo suponen un porcentaje muy pequeño en comparación con las necesidades que hay", añade.

Con lo que ha sucedido este viernes en el Congreso "llueve sobre mojado", ya que hace solo unos meses hubo otra fuerte polémica e incertidumbre con la prórroga de los alquileres, que también terminó siendo tumbada.

Un problema generalizado

El problema del alquiler afecta a todos los barrios de Zaragoza, según Baena. Da igual que se hable del centro o de otras zonas de un carácter más residencial.

"Hace falta vivienda en todos y de todo tipo: desde pisos de un dormitorio a casas con dos y tres habitaciones", indica.

El auge económico y de población de Zaragoza podría jugar en contra. Especialmente si las soluciones no llegan a tiempo.

"Ya estamos en 12 euros por metro cuadrado, una cifra que hace unos años era impensable. Tenemos que pensar no solamente en el aumento de población por la inmigración sino en nuestros jóvenes. Ahora mismo, o se juntan en pareja o lo tienen muy difícil pagar un alquiler", razona.

En España

La "anomalía" provocada por los decretos en el mercado del alquiler ha provocado una "aceleración inusual" en la reducción de las ofertas publicadas.

Los mayores descensos se han producido en País Vasco, Cataluña y Canarias, aunque todas las comunidades se han visto afectadas en mayor o menor medida.

Desde el Observatorio del alquiler confirman que estos últimos días han recibido información sobre propietarios que están aplazando firmas, paralizando operaciones o retrasando la decisión de poner sus viviendas en alquiler hasta disponer de mayor información.

La reacción de los últimos días se produce, además, sobre un mercado en el que la oferta de alquiler residencial ya venía reduciéndose.

Según las estimaciones realizadas previamente por el Observatorio, desde 2023 más de 120.000 viviendas han dejado de formar parte de la oferta de alquiler residencial, en un periodo marcado por la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y otros cambios regulatorios.