Decenas de personas han pasado la noche acampadas en Plaza de España : "La lluvia no nos va a mover"

La Plaza de España de Zaragoza se ha transformado en un punto de acampada emulando las protestas de Sol.

Esto se produjo en la noche de ayer, jueves 1 de octubre, como "acción sorpresa" después de una sonora cacerolada en la que cientos de personas han exigido medidas "reales" contra la crisis de la vivienda.

Decenas de personas han pasado la noche bajo la lluvia acampando en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, Plaza de España: "Sabemos que es uno de los lugares más expuestos de Zaragoza, por tanto, pues hay ruido y hay estímulos, evidentemente, pero esto demuestra la convicción de la gente que a pesar de las dificultades ha venido aquí a pasar la noche sin dudarlo", ha manifestado Paula Ríos, portavoz de Sindicatos de Inquilinas Zaragoza

A pesar de las inclemencias meteorológicas y las incomodidades, más de cien personas han pasado la noche en el campamento para exigir medidas contundentes.

"Estamos motivadas, estamos alegres de este nivel de movilización, sabemos que las únicas mejoras se consiguen con la lucha y la movilización de la clase trabajadora, así que estamos aquí poniendo el cuerpo, pase lo que pase, la lluvia o lo que fuere, pues aguantaremos todo lo que haya que aguantar.", ha relatado Ríos.

Esta iniciativa busca la máxima visibilidad en el espacio público para que toda la ciudadanía conozca sus reivindicaciones y se sume a la movilización: "Mientras la vivienda sea un negocio no puede ser un derecho".

Durante las primeras horas del campamento, los activistas organizaron una cena autogestionada y una pequeña asamblea para coordinar el reparto de tareas y el montaje de las tiendas. "La acampada está concebida no solo como lugar de pernocta, sino como un punto permanente de información y lucha al que puede sumarse cualquier persona", ha confesado Ariadna Díez, sindicalista que ha pasado la noche en la Plaza de España.

En la misma línea, Ariadna ha remarcado que cualquier reforma institucional será insuficiente si no se expropia a los especuladores, no se prohíbe explícitamente la especulación y no se planifica la vivienda en función de las necesidades sociales de la población.

"Todo lo que no sea expropiar a los especuladores, prohibir la especulación y planificar la vivienda en torno a las necesidades sociales va a ser completamente insuficiente", ha explicado la Coordinadora Juvenil Socialista.

Los organizadores destacaron la solidaridad transversal de la clase trabajadora y la colaboración continua de vecinos y profesionales, como electricistas y cámaras, que han aportado comida, materiales y labores de difusión.

"Lo que es la solidaridad que genera la acampada es transversal a todas aquellas personas de clase trabajadora que, como digo, sufren en sus carnes el negocio de la vivienda y que han aportado, ya sea dando difusión, pasándose a mostrar su apoyo, trayéndonos comida, trayendo materiales", ha relatado Luna, mujer que ha pasado la noche en la acampada.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.