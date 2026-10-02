Chuaquín Bernal será el candidato de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza tras ganar las primarias

Chuaquín Bernal será el candidato de Chunta Aragonesista (CHA) al Ayuntamiento de Zaragoza tras imponerse a Luis Pastor en primarias.

Sus compañeros lo han elegido con el 81% de los votos, dándole su aval para intentar volver a la plaza del Pilar.

Nacido en 1977 en Zaragoza, Bernal milita en Chunta Aragonesista desde 1996.

Es presidente del Ligallo de Redolada de Zaragoza y secretario de Finanzas de CHA. Fue vocal en las Juntas Municipales de Universidad y Torrero, formó parte del primer Consejo de Ciudad de Zaragoza y fue miembro del Consejo de Cultura de Zaragoza.

Tras conocerse el resultado, Bernal ha agradecido el apoyo de la militancia para encabezar la candidatura. “En un contexto político de alta tensión monopolizado por los debates estatales, tenemos la enorme responsabilidad de poner encima de la mesa los problemas y desafíos de nuestra ciudad y aportar soluciones”, ha señalado.

“Durante los últimos años hemos estado vinculados con los movimientos sociales, vecinales y culturales de nuestra ciudad”, ha explicado Bernal, quien considera que “esa presencia activa y constante ha sido indispensable para llegar con posibilidades reales para alcanzar el objetivo de regresar con fuerza a la plaza del Pilar”.

Finalmente, Bernal ha mostrado su objetivo de “conseguir una ciudad limpia, verde, con una movilidad integradora que no suponga un problema para las personas usuarias, queremos barrios vivos, seguros, con servicios y equipamientos, una Zaragoza aragonesista y feminista, en la que se prime el beneficio colectivo frente al de unos pocos”.

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, llamaba hace escasas semanas a la unidad de la izquierda para conseguir una candidatura que "le haga temblar las piernas al PP" en las municipales de mayo y las generales.

El también portavoz de CHA en las Cortes anunció una ronda de contactos con todas las formaciones -tanto nacionales como municipales- de cara a lograr este objetivo y que no se pierda "ni un solo voto", un movimiento que tendrán que acelerar ante el previsible adelanto de los comicios tras el fracaso de los decretos de vivienda.