CEOE Aragón, sobre los impuestos de los centros de datos de Amazon: "Nos gustaría que el IAE se pagara aquí"

CEOE Aragón se ha pronunciado este viernes sobre la última polémica alrededor de los centros de datos. Esta vez, sobre el pago del impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte de Amazon Web Services (AWS) en Madrid y no en Aragón, donde cuenta con instalaciones en Zaragoza y Huesca.

Aunque sin conocer todos los detalles de la noticia, como ha reconocido, Tesier ha comentado que "todo aquello que beneficie a Aragón y a Zaragoza va a ser muy positivo". "No conozco los detalles, pero insisto, pongamos siempre en la balanza qué es lo que compensa y qué es lo que nos aporta", ha continuado

"Si hay un impuesto que no se está pagando en Aragón o en Zaragoza, a nosotros nos gustaría que se pagara aquí", ha añadido.

Tesier ha pedido en este sentido "maximizar" el impacto de las inversiones que lleguen a la Comunidad. "Por tanto, con todo lo que nos beneficie a Aragón y a Zaragoza, mi opinión va a ser muy clara", ha apostillado.

Con motivo de un desayuno informativo de CEOE Zaragoza, ha estado presente la directora de Spain DC, Begoña Villacís. La representante de la principal patronal de los centros de datos ha defendido que existen vías de impacto positivo más allá de la vía fiscal o un tributo en concreto.

"Los centros de datos pagan impuestos en todas partes. Las empresas no diseñan el sistema fiscal, lo que sí hacen es elegir un sitio por encima de otro y (AWS) ha escogido Aragón, con todos los puestos de trabajo que se van a crear aquí", ha expresado.

Villacís se ha referido en este sentido al IRPF derivado de los nuevos empleos, el impuesto de transmisiones patrimoniales o tasas como las basuras. "Es un win-win, no se me ocurre nada negativo sobre esto", ha apuntado.

En cualquier caso, la directora de Spain DC ha preferido no hablar en nombre de AWS. Ha valorado, eso sí, que "hay un retorno evidente" en la implantación de sus centros de datos en Zaragoza y Huesca.

"Es una gran oportunidad de la que se benefician muchos aragoneses, empresas que son socias nuestras han multiplicado su plantilla porque han visto una oportunidad de negocio", ha indicado.

Además, para Villacís, las regiones con centros de datos van a "liderar" la implantación de la IA. "Me parece que esta gran apuesta, sin lugar a dudas, va a merecer la pena a la Tierra y ya se nota mayor dinamismo", ha resaltado.

Mayor flexibilidad

Villacís ha reclamado una mayor flexibilidad en la planificación alrededor de los centros de datos. Sobre todo, en lo relativo al acceso a la red eléctrica.

La misma conclusión ha ofrecido el presidente del Clúster de la Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín. Ha exigido al Gobierno una hoja de ruta a largo plazo (10 a 15 años) que favorezca el desarrollo de empresas más allá del sector de los datos.

Del desbloqueo de los nudos energéticos están pendientes también las renovables o industrias de consumo intensivo como la automoción. "La energía está aumentando su demanda de una manera muy importante y empieza a ser ya no solo un coste, sino que es un factor decisivo", ha subrayado.

Regulación

En el caso concreto de los centros de datos, los participantes en la jornada han puesto el foco en el decreto del Gobierno de España. Una normativa, en cualquier caso, pendiente de los avances en la situación política y la posible convocatoria anticipada de elecciones.

Según Villacís, las condiciones son de "imposible cumplimiento". La representante de Spain DC ha matizado que es preferible acudir a la regulación planteada por la Unión Europea, algo menos restrictiva de acuerdo al sector.

Tesier ha asegurado que "perjudica a Aragón". "Si se ha hecho con esa intención, no lo sé", ha subrayado.

Desde CLENAR, Machín ha urgido a abordar los distintos debates huyendo de "posiciones partidistas". "Se tiene que definir de manera técnica, con rigor y datos", ha concluido.