El presidente de Aragón, Jorge Azcón, esta semana en un acto sobre centros de datos. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Azcón pide elecciones "inmediatamente" para acabar con el "despropósito" de Pedro Sánchez con la vivienda

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido elecciones "inmediatamente" para acabar con el "despropósito" del Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de un mensaje en su perfil de X, el también presidente del PP-Aragón ha asegurado que "el anunciado fracaso de los decretos de vivienda, completamente contraproducentes y erróneos, son la gota que desborda el vaso".

En su opinión, estos últimos años solo se pueden calificar como un "fracaso estrepitoso".

"Lo reclamé hace unos días y lo reitero: debe convocar elecciones para poner fin a este despropósito continuado y sacar de Moncloa a un Gobierno en minoría absoluta, lleno de corrupción e incapaz de solucionar los problemas de los españoles", manifestaba.

Sus palabras llegan horas después de que la indignación por la vivienda se haya instalado también en el corazón de Zaragoza con una acampada con 60 tiendas en la que, en estos momentos, participan unas 80 personas.

Alegría, "atónita"

La portavoz del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha dicho estar "atónita" ante "el tuit de quien es el presidente de todos los aragoneses".

Para Alegría, Azcón "vuelve a demostrar que sus prioridades están en otro sitio" y no "con miles de familias preocupadas por el precio de la vivienda, los jóvenes que no pueden emanciparse, personas que temen no poder pagar el alquiler y con un debate abierto para poner límites a los fondos buitre y a la especulación".

"No habla de tus problemas. No habla de cómo ayudarte a llegar a fin de mes. No habla de cómo topar los alquileres, de cómo frenar los desahucios ni de cómo poner límites a los fondos buitre", ha señalado.

La socialista ha acusado a Azcón de estar "con los especuladores" y no "con la gente de a pie".