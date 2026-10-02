La acampada en Zaragoza mantiene su continuidad pese a la derogación de los dos decretos: "De momento no nos vamos"

El Congreso de los Diputados ha tumbado los dos decretos impulsados por el Gobierno en materia de vivienda.

Los manifestantes concentrados en la plaza de España de Zaragoza han seguido con atención lo ocurrido en el Congreso.

El rechazo parlamentario a los Reales Decretos en materia de vivienda no ha frenado la protesta en Zaragoza. Los manifestantes mantienen la acampada en la plaza de España y ya preparan nuevas movilizaciones para los próximos días.

"De momento no nos vamos. No lo tenemos claro aún, pero, en ningún caso, llamamos a la desmovilización. Tenemos ya planteada una parrilla de actividades para toda la semana que viene", ha explicado Sofía, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza.

Su objetivo ahora está puesto en la manifestación de este sábado 3 de octubre, en la plaza de Santo Domingo de Zaragoza, a las 18.00 horas.

"Hoy vamos a hacer asambleas de organización de la manifestación de mañana para que la gente vaya con un mensaje político y con motivación a la manifestación. Esperamos que sea masiva y sin precedentes en la ciudad", ha explicado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.

En la manifestación denunciarán que la clase trabajadora continúa "asfixiada" por unos precios de alquiler "inasumibles", los salarios de miseria y la subida general del coste de la vida.

"Nuestra reivindicación va a seguir siendo la misma, que es atacar un sistema que está basado en que una minoría viva a costa de la mayoría social. La clase trabajadora está asfixiada porque los precios de los alquileres de la vivienda son inasumibles, pero ya no solamente eso, también de la comida, de cualquier otra, los salarios son salarios de miseria", ha asegurado Nora Liso, portavoz de la Coordinadora Juvenil Socialista.

Una semana de nuevas movilizaciones

Las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza continuarán a partir de la próxima semana.

La portavoz ha avanzado que la organización ya tiene preparada una programación de actividades para mantener la movilización en la ciudad.

" El martes 6 de octubre vamos a hacer panfletadas por toda la ciudad llamando a la asamblea de bienvenida del jueves 8 de octubre del Sindicato de Inquilinas, a las 19.00 horas, en la Asociación de Vecinos de Lanuza", ha detallado Sonia.

Tras esta serie de actividades, el camino a seguir pasa, según la portavoz, por que los sindicatos y los movimientos de vivienda conquisten la capital aragonesa: "Hemos conseguido atraer a tanta gente y a tanta militancia del Sindicato de Inquilinas que vamos a sacar nodos por todos los barrios".

Próximas elecciones

Sobre las informaciones de que Pedro Sánchez podría convocar elecciones próximamente tras la derogación de los decretos, Liso ha señalado que el movimiento no contempla participar en esa batalla electoral.

"Para nosotros las elecciones son una batalla de la que no vamos a participar, aunque tendremos un papel para desenmascarar a aquellos que quieren hacer de nuestro movimiento y de nuestra lucha su programa", ha subrayado la portavoz.