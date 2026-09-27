El PAR activa la maquinaria para las municipales y decidirá antes de Navidad si se alía con el PP de Jorge Azcón

El Partido Aragonés (PAR) afronta semanas decisivas para su futuro inmediato.

La formación, gravemente tocada tras quedarse fuera de las Cortes el 8-F, activará tras las Fiestas del Pilar la maquinaria para las municipales de 2027.

"Pronto" decidirá también si se presenta en solitario o busca alianzas con el PP de Jorge Azcón. Tanto que esta cuestión podría quedar resuelta mucho antes de Navidad.

Su presidente, Alberto Izquierdo, asegura que la decisión se tomará pensando "en el mejor futuro para el PAR y sus alcaldes", pero no concreta, de momento, su postura y prefiere no entrar aún en el debate.

El próximo 8 de octubre reunirá a su ejecutiva para hablar "de muchas cuestiones". Entre ellas, las elecciones municipales.

Estas semanas, la dirección ha empezado a tomar el pulso a su gente de cara a la decisiva cita con las urnas, que determinará si el PAR queda ya herido de muerte o mantiene su peso en el territorio.

Lo primero -en lo que se está en estos momentos- es saber cuántos de sus 90 alcaldes y 386 concejales están dispuestos a repetir.

Esto será trascendental para saber dónde tienen candidatos y en qué municipios tendrán que 'empezar de cero'.

La formación presentó unas 360 listas las pasadas elecciones, la mayoría de ellas -hasta 200- en la provincia de Teruel.

Para saber cuántas podrá conformar para las de 2027 habrá que esperar, previsiblemente, hasta enero, cuando se firmarán la mayoría.

Por ello, Izquierdo se muestra muy prudente y recalca que hasta que una candidatura no está firmada "no es real".

"Los tres meses que van de enero a abril son fundamentales. El 85% se firman la última semana. Sobre todo, en los municipios de menos de 5.000 habitantes", afirma.

Por el momento hay gente que ya ha confirmado que quiere continuar, otros que han pedido un tiempo y candidatos que ya han dicho que no.

El número final será mayor o menor en función de múltiples factores. El principal: la posible alianza con el PP.

Aquí, el gran punto a favor del PAR sería su arraigo en pequeñas localidades en las que los populares no tienen presencia.

También está por ver cómo afecta el polémico fichaje de Izquierdo como asesor de Jorge Azcón en el Gobierno de Aragón.

El líder aragonesista confía en que no les penalice ni a la hora de conformar las listas ni en la propia jornada electoral.

Otro factor que tradicionalmente altera el número de listas que se consiguen cerrar es lo que hace el contrario.

La retirada de un alcalde histórico puede hacer que otras personas que tenían dudas sobre si presentarse o no terminen dando el paso.

Las grandes poblaciones, más difíciles

Izquierdo reconoce que, para el PAR, las mayores dificultades a la hora de encontrar candidatos están en las grandes ciudades.

Respecto a las tres capitales de provincia, habrá que esperar a que se resuelva la fórmula con la que concurrirán al 23-M para empezar a hablar de nombres.

Pero los aragonesistas saben que no pueden demorarse en exceso, ya que CHA pondrá nombre a su candidato en semanas y el PSOE podría tener al suyo el 26 de octubre si termina encontrando uno de consenso.

Las encuestas del 8-F dejaban al PAR fuera de las Cortes, y las de las municipales no pintan bien para su regreso a importantes 'plazas' como Zaragoza capital.

No obstante, el propio Izquierdo recuerda que, en las municipales, los resultados suelen tener más que ver con las personas que con la marca o la ideología.

Sobre todo en los municipios de menor tamaño.

El partido aspira a mantener su músculo en Teruel, donde muchos de sus alcaldes gobiernan con mayoría absoluta, a costa de un Teruel Existe que ven "a la baja".

La gran incógnita será Vox, que podría verse beneficiado por la tendencia nacional y ocupar ese hueco.

Que las municipales vayan a celebrarse sin las autonómicas por el adelanto electoral podría beneficiar al PP, aunque habrá que ver si las generales terminan celebrándose antes, como parece probable, o si se van más allá de mayo y el 23-M termina convirtiéndose en un nuevo pulso contra Pedro Sánchez.