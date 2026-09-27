Uno de los desfiles de este sábado en la AFW. Julen Vicente

La Aragón Fashion Week dedicó el sábado a las marcas aragonesas y culminó la noche con el desfile de YolanCris

La Aragón Fashion Week (AFW) celebró este sábado el talento local y la consolidación de las marcas aragonesas como eje central de la programación.

Por la mañana, Mobility City reabrió la exposición de Protocolo, que continuó conmemorando sus 35 años de moda nupcial masculina, una muestra que ha permitido acercar al público la trayectoria, el oficio y la evolución de una de las firmas más emblemáticas del sector.

Por la tarde, el Palacio de Congresos se convirtió de nuevo en el escenario principal de la pasarela, acogiendo tres desfiles consecutivos:

Con las propuestas de Amani por Ana Valero, Grata, Terrenteresa, Cocolebrel, Beatriz Centelles, Bárbara Burgos Atelier, Protocolo City, Elena Navarro Atelier y Eloisa Puente Atelier, la primera parte del desfile mostró la diversidad de estilos, técnicas y enfoques que caracterizan la moda hecha en Aragón.

La segunda reunió a Susana Aperte, Irene Bielsa, Karó, Cachito Studio, Original Dessin, Protocolo, Arantxa Latorre y Gabriel, consolidando una pasarela que evidenció la madurez creativa y la identidad propia de las firmas aragonesas.

Invitada TOP

La firma invitada YolanCris puso el broche final a la jornada con una propuesta de alto impacto visual y técnico, reafirmando el vínculo entre AFW26 y las grandes firmas de moda.

La jornada dejó patente la fortaleza del tejido creativo aragonés y la capacidad de las marcas locales para dialogar con las tendencias contemporáneas sin perder su identidad.

Autoridades como Jorge Azcón, María Navarro o Mar Vaquero estuvieron en la AFW. Julen Vicente

La presencia de YolanCris como firma invitada reforzó la proyección nacional de AFW26 y situó a Aragón en el mapa de las pasarelas que combinan talento emergente, industria consolidada y visión de futuro.

El sábado se cerró así como una celebración de la moda hecha en Aragón: diversa, sólida y en plena expansión.

En la plaza del Pilar

Este domingo, la AFW26 se despide acercando la moda a toda la ciudadanía con la celebración del "Fashion Street Day" en la céntrica plaza del Pilar, un evento de acceso gratuito para todos los públicos.

La programación ininterrumpida incluye:

10:00 h - Mercado de marcas: El público podrá descubrir y adquirir creaciones locales en los stands de Amani, Karó Atelier, Segundas Vidas, Irene Bielsa, Original Dessin, Maraz, Cachito Studio, Paula Caballero, Mononcle y Grata.

11:00 h - Desfile Marcas (Parte I): Presentación de las colecciones de Susana Aperte, Beatriz Centelles, Amani por Ana Valero, Grata, Karó, Terrenteresa, Cachito Studio, Cocolebrel y Eloisa Puente Atelier.

12:00 h - Desfile Marcas (Parte II): Sobre la pasarela urbana desfilarán Original Dessin, Bárbara Burgos Atelier, Irene Bielsa, Gabriel, X&M Collection, Protocolo City, Protocolo y Arantxa Latorre.

13:00 h - Desfile de la firma invitada Yolancris: Una nueva oportunidad para admirar las impresionantes creaciones de esta marca de renombre.

14:00 h - Desfile de Emergentes: El cierre de la pasarela correrá a cargo de los nuevos talentos: "Segundas Vidas" Eva del Ruste, Fely López "Flonoma", Tejuelas, 022 Studio, Hialmar Castillo, Silvia Carnero "Shivis", Noelia Rodríguez, Álvaro Castillo "Zurdo", Mannto, María Fuertes y Alexander Guevara.

Exposición permanente

La jornada de hoy también marcará el cierre de la exposición permanente ubicada en la Plaza de las Palmeras de Puerto Venecia. Durante todo el horario comercial de mañana, los visitantes tendrán su última oportunidad para admirar de cerca los looks más destacados de las marcas Karó, Arantxa Latorre, Elena Navarro, Grata, Bárbara Burgos, Original Dessin, Ana Valero, Cocolebrel, Beatriz Centelles, Cachito Studio, Protocolo, Teresa Terrén, Irene Bielsa y Susana Aperte.