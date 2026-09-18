Zaragoza tendrá vuelos a 15 países: 31 rutas la conectarán con Cracovia, Budapest, Suiza, Ibiza o Alicante

La capital aragonesa va a estar conectada con 15 nuevos países E.E.

Viajar nunca ha sido tan fácil. Zaragoza abre una nueva etapa para su aeropuerto con una apuesta sin precedentes: 31 nuevas rutas a 15 países.

Esta iniciativa nace de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza junto al Gobierno de Aragón, ambos encargados de impulsar el proyecto. Así lo ha destacado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "esto es un ejemplo de lo que se consigue cuando las instituciones colaboran con la vocación de servicio público".

A partir de la primavera del 2027, la capital aragonesa va a estar conectada con siete destinos nacionales, cuatro de ellos nuevos: Alicante, Málaga, Ibiza y Santiago de Compostela.

Estos destinos se suman así a los ya existentes a nivel nacional: dos rutas actuales con Canarias, Tenerife y Gran Canaria y también a la de Menorca.

Sin embargo esto no va a ser todo, Zaragoza también amplía su oferta internacional con 24 destinos, 16 más de los operados hasta ahora.

Entre los incorporados se encuentran: Manchester, Düsseldorf, Praga, Bratislava, Budapest, Varsovia, Cracovia, Sofía, Pisa, Nápoles, Palermo, Oporto y Tánger, además de una conexión con Suiza, a través de Basilea, Zúrich o Ginebra (aún por decidir).

De estas 31 nuevas rutas, 21 destinos van a tener durante todo el año una frecuencia de cuatro vuelos a la semana.

Una inversión con retorno

Todo esto se va a llevar a cabo a través de una licitación de 29 lotes que gestionará la sociedad pública autonómica Promoción de Actividades Aeroportuarias (PAA).

Ambas instituciones van a realizar una inversión de 8,8 millones de euros para obtener un reembolso diez veces mayor y superar los 1,3 millones de viajeros al año.

Así lo ha explicado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, "detrás de esta propuesta hay un compromiso económico muy importante".

Además, Chueca ha asegurado que "por cada euro invertido en conexiones aéreas, el impacto económico en la ciudad es de 10 euros".

En este sentido, el presidente de Aragón ha explicado que "frente a un coste de 8,79 millones de euros, significa que por cada euro invertido significará que retornarán 88 millones de euros".

Todo este cálculo incluye tanto el impacto económico de los nuevos visitantes como el ahorro de tiempo y costes para los aragoneses.

Más de 92.000 personas se desplazan cada año a Madrid o Barcelona para volar. En este contexto, el presidente del Ejecutivo Autonómico ha incidido en que "mejorar la conectividad significa facilitar la vida de las personas".

Además, desde el Ayuntamiento "van a dedicar 20,5 millones de euros en cinco años" a este proyecto, ha asegurado Chueca.

Una propuesta estratégica

Este nuevo mapa responde a las principales necesidades de conectividad de la Comunidad tanto desde el ámbito empresarial como turístico y académico.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia se encuentran entre los principales mercados emisores de visitantes, mientras que Francia, Italia, Portugal, Alemania y Marruecos son algunos de los principales socios comerciales de la comunidad.

Además, las nuevas conexiones también van a facilitar la movilidad de los estudiantes universitarios que participan en el programa Erasmus.

Chueca ha incidido en la necesidad de poner a Zaragoza y Aragón en el lugar que se merecen. "Es importante que Zaragoza facilite estas conexiones para responder a los cambios de la capital aragonesa".

Además, Azcón ha incidido en que "la proyección nacional e internacional tiene que crecer acorde al crecimiento de Zaragoza".

Con todo ello, desde el Gobierno de Aragón han informado de que los pliegos se van a publicar la semana que viene y la adjudicación de los lotes está prevista para noviembre.

Se prevé que las rutas comiencen a operar el 28 de marzo de 2027 y serán evaluadas un año después, con posibilidad de ajustes y de prorrogar los contratos hasta cuatro años más.