La Universidad de Zaragoza arranca el curso y licitará en octubre la esperada reforma de la Facultad de Medicina

Todos los veranos llegan a su fin cuando arranca el curso académico. Es hora de cambiar las toallas y las chanclas por las mochilas y los libros.

Este viernes se ha celebrado el solemne acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Zaragoza, en el edificio Paraninfo. El acto ha estado presidido por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

La rectora ha expresado su orgullo por la inauguración de los estudios de Medicina en Teruel, desarrollados en las instalaciones del Hospital Obispo Polanco gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

"Hemos podido hacer ese sueño realidad. Teruel se merecía estudios de Medicina en esas flamantes infraestructuras del Hospital Obispo Polanco", ha relatado Bolea.

La rectora no solo ha querido poner en valor esta inauguración, sino que también ha anunciado que ya está en marcha la licitación para la reforma de la Facultad de Medicina del campus de Zaragoza: "Ya puedo anunciar que está en marcha la licitación de la reforma de la Facultad de Medicina en Zaragoza. Se ha conseguido gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza".

Asimismo, Rosa Bolea ha subrayado el notable interés suscitado por el nuevo grado en Estudios Hispánicos y Clásicos, con previsiones de ampliar el número de plazas: "Este grado ha tenido una notable acogida y estudiamos la posibilidad de aumentar las plazas el curso siguiente".

En el ámbito internacional, ha mencionado la implantación del programa International Business y la preparación de dobles titulaciones junto a la Universidad de Nankín, en China.

"Queremos que haya más grados en inglés porque eso nos abre la puerta, sobre todo, a Europa. Atraer estudiantes y atraer talento es algo necesario. Todo el que viene y conoce nuestra universidad quiere quedarse en nuestra tierra".

La Universidad también proyecta una incubadora de empresas en el Campus Río Ebro, un nuevo edificio para Veterinaria y la reforma de las instalaciones deportivas, por un importe de casi siete millones de euros.

La puesta en marcha del primer plan estratégico de la institución, junto con un plan de salud y bienestar centrado en el cuidado del personal y en la salud mental de los estudiantes, es otro de los propósitos que la Universidad de Zaragoza tiene ya en marcha.

Jorge Azcón, por su parte, ha querido subrayar la estrecha colaboración entre el Gobierno de Aragón y el equipo rectoral, destacando que esta es la tercera comparecencia conjunta del mes de septiembre: "Creo que posiblemente nunca en la historia el presidente del gobierno de Aragón y la rectora de la Universidad de Zaragoza hayan tenido tantas comparecencias ante la sociedad aragonesa".

Siguiendo esta línea, Azcón ha querido dar la enhorabuena a la Universidad de Zaragoza por el trabajo realizado: "Es la primera universidad pública en España que está prestando formación e inteligencia artificial para miles de sus alumnos".

La finalidad tanto de la Universidad de Zaragoza como del Gobierno de Aragón es que esta institución ofrezca más titulaciones de grados y másters y continúe avanzando en el camino que está llevando a cabo: "Quiero darle las gracias de verdad a la universidad porque es esencial el trabajo que están ejerciendo, ya que las plazas de los diferentes grados cada año tienen mayor demanda".

En este acto solemne se ha señalado también que ambas instituciones trabajan en el nuevo convenio de financiación, con horizonte hasta el 31 de diciembre de 2026, enfocado en la estabilidad, la calidad y el crecimiento sostenible de la universidad.

"La economía de nuestra comunidad está siendo atendida por la Universidad de Zaragoza de una forma brillante y ese camino va a seguir", recalca Azcón.