Trabajo de las brigadas en el incendio de Las Peñas de Riglos. E. E.

La juez de Jaca mantiene en libertad provisional al investigado por el gravísimo incendio de Las Peñas de Riglos

La juez de Jaca ha decidido mantener en libertad provisional al investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos, en el que murió un cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La titular del Tribunal de Instancia mantiene también las medidas cautelares dictadas hasta el momento.

Lo hace tras escuchar por videoconferencia al joven en una sesión en la que han estado presentes todas las partes personadas en el procedimiento, incluido el Gobierno de Aragón.

La juez le ha tomado declaración y, tras escucharle, ha optado por no alterar el dictamen de la Audiencia de Huesca.

Ante las pruebas halladas, el Gobierno aragonés había pedido prisión provisional, una decisión a la que se había adherido la Fiscalía.

La DGA consideraba insuficientes las medidas cautelares vigentes y sostenía que la gravedad de los hechos, la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado incrementaban el riesgo de fuga.

La investigación contaba además con un nuevo indicio. Un mechero de color azul localizado el pasado 11 de agosto en la zona donde comenzaron las llamas.

El objeto, encontrado en aparente buen estado, fue trasladado al laboratorio de Criminalística, que encargó un estudio lofoscópico y la extracción de ADN para su posible cotejo con el del presunto autor.