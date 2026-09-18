El Gobierno de Aragón acelera los Presupuestos: aprobará el techo de gasto más temprano desde Luisa Fernanda Rudi

La coalición PP-Vox en el Gobierno de Aragón va adelantada en la tramitación de los Presupuestos de 2027. Tanto es así que las Cortes votarán la próxima semana el techo de gasto, uno de los más tempranos de los últimos tiempos.

El orden del día del próximo pleno ya recoge la votación para el 24 de septiembre, jueves. Hay que remontarse hasta el último año del Gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, en 2014, para encontrar una convalidación por estas fechas.

Entonces, el parlamento autonómico dio luz verde a dicho trámite, para los Presupuestos de 2015, un 4 de septiembre. Han cambiado también las cantidades, y es que fueron 4.654,68 millones frente a los 8.398 para 2027.

Las cuentas fallidas de 2025, preludio de las elecciones anticipadas, se presentaron junto al techo de gasto en diciembre. En el último precedente se solventó un 2 de noviembre. Los comicios habían sido el 28 de mayo.

Con el cuatripartito liderado por Javier Lambán, el techo de gasto pasó por las Cortes 3 veces en noviembre (2020, 2021 y 2022 para los respectivos ejercicios siguientes). El de 2020 obtuvo luz verde de la coalición PSOE-CHA-PAR-Podemos el 24 de octubre de 2019.

Mayor margen

Esta convalidación más temprana ofrece al Gobierno de Aragón un mayor margen para el desarrollo de las cuentas. Y si bien los propios plazos de la tramitación encorsetan la tramitación y la pueden llevar hasta los 2 meses, se espera que esta avance lo más rápido posible.

El momento que atraviesa la relación entre PP y Vox tras la segunda investidura de Jorge Azcón es otro factor decisivo. Los dos actores de la coalición afrontan una negociación, a priori sencilla, que girará alrededor de los puntos más destacados del acuerdo firmado en abril.

Así lo avanzaron fuentes de Vox tras pasar el techo de gasto por el Consejo de Gobierno extraordinario. Hacían referencia a una mayor consignación para asuntos que abordan sus consejerías: servicios sociales, mayores, ayuda a domicilio o fondos en la lucha contra los incendios.

El encaje de bolillos con las cuantías pasa por Hacienda y el popular Roberto Bermúdez de Castro. En las próximas semanas se espera cuadrar "la carta a los reyes magos" de cada departamento antes de presentar el proyecto definitivo.

Los trámites

El proyecto de ley volverá al parlamento para que los consejeros expliquen sus líneas principales y se abrirá el periodo de enmiendas. Tras incorporar o desechar propuestas de los grupos, se votará el dictamen definitivo en comisión y pleno. Para 2024, la aprobación definitiva llegó el 22 de diciembre de 2023, en la última sesión ordinaria previa al parón navideño.

Para Vox, el escenario es de mayor peso político tras doblar su representación y también de gestión. A falta de definir números, sus tres consejerías (una de ellas Vicepresidencia) superarán por mucho a 2023.

Vox gana peso económico

La formación de Alejandro Nolasco controlaba entonces algo más de 1.000 millones: 131,6 en Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y 752,4 en Agricultura, Ganadería y Alimentación (contando fondos europeos y la PAC).

Los precedentes dejan la puerta abierta a que otros grupos al margen de la coalición de Gobierno puedan respaldar las cuentas. El PAR se unió a ellos en 2023 y Aragón-Teruel Existe, que sí sigue en el hemiciclo, las apoyó parcialmente.