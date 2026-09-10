Ibercaja celebra sus 150 años de historia y reafirma su compromiso con las personas y los territorios

Ibercaja ha celebrado esta tarde sus 150 años de historia. Lo ha hecho en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza ante más de 1.500 invitados.

Representantes de la sociedad española y de los principales grupos de interés vinculados a la entidad han acompañado al banco en esta celebración, que ha combinado diferentes actuaciones artísticas, conversaciones y contenidos audiovisuales.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el consejero delegado, Víctor Iglesias, han ejercido como anfitriones de la gala.

En ella, se ha puesto de manifiesto la fortaleza y el dinamismo del banco, así como la dimensión social y territorial que ha marcado su trayectoria y su compromiso con toda la sociedad.

Este evento ha estado conducido por la periodista Mónica Martínez y por el humorista, escritor e ilusionista Luis Piedrahita.

Una gala con gran asistencia

Más de 1.500 personas han acompañado a Ibercaja en esta gran tarde. Entre los asistentes se encontraban representantes del tejido empresarial, clientes, profesionales y directivos de Ibercaja así como diferentes organizaciones empresariales, entre otros presentes.

La cita tampoco se la han perdido algunos representantes de las principales instituciones aragonesas. Entre ellos, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Durante su intervención, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha destacado que, "cumplir 150 años supone conmemorar una trayectoria de éxito y reafirmar nuestro compromiso con las personas y con los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad".

Además, el presidente ha señalado que, desde sus orígenes, Ibercaja, "ha contribuido al progreso económico y social de las comunidades donde hemos estado presentes, manteniendo una estrecha vinculación con las personas, las familias, el tejido empresarial, y las instituciones locales".

En este sentido, ha manifestado que la historia construida sobre "el compromiso, la cercanía y la confianza" permite a Ibercaja consolidarse como "un proyecto con propósito, independiente, solvente y competitivo plenamente preparado para seguir generando valor y acompañando el desarrollo de nuestros territorios durante al menos otros 150 años".

Ibercaja, un banco en transformación

Por su parte, el consejero delegado, Víctor Iglesias, de Ibercaja ha puesto en valor la fortaleza financiera del banco, así como el dinamismo y la transformación que está impulsando en los distintos ámbitos de su actividad.

Estos factores, ha señalado, "muestran hoy una ‘salud de hierro’ para afrontar el futuro y dar continuidad a esta brillante trayectoria de 150 años".

Iglesias ha destacado asimismo que esta trayectoria se ha sustentado en "un modelo de banca de cliente" que, según ha afirmado, "seguirá siendo la base de la entidad".

El consejero delegado también ha incidido en la importancia de los empleados, "son el eje principal de nuestro modelo de relación con los clientes".

En esta cita también han sido protagonistas las asociaciones benéficas, entidades sociales y ONG con las que Ibercaja y Fundación Ibercaja están vinculadas.

En este sentido, la celebración ha puesto en valor los 150 años de trayectoria de Ibercaja y ha reafirmado su compromiso con los clientes, el desarrollo económico y la cohesión social de los territorios en los que está presente.