La vuelta al cole pone a prueba el bolsillo de las familias: "Se ha encarecido bastante, nos salvan los bancos de libros"

La vuelta al cole ya está aquí. Tras casi tres meses de vacaciones, el próximo martes 8 de septiembre, toca volver a sacar el material escolar. Sin embargo, en este nuevo curso 2026-2027 los artículos han incrementado su valor.

Libros de texto, material escolar, uniformes, extraescolares, comedor y un sinfín de actividades, hacen que septiembre sea uno de los meses de mayor gasto.

Según los últimos datos de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), aunque los gastos escolares para este nuevo curso "se mantienen estables con respecto al curso anterior", hay que tener cuidado porque "el coste del comedor escolar de centros públicos ha incrementado tres euros al mes, de 86 a 89 euros mensuales".

Además, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también han advertido de que "este año la vuelta al cole es un 4% más cara que el curso anterior".

Recomendaciones para la vuelta al cole

En este sentido, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón (Fapar), han lanzado varias recomendaciones antes de empezar este nuevo curso para intentar reducir el impacto en la economía familiar.

Una de las principales medidas es la reutilización del material. Así lo ha explicado la secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, "hay que inculcar a nuestros hijos el valor del cuidado de todo el material para que todo aquello que pueda seguir utilizándose".

Por ello, una de las opciones que puede suponer un ahorro importante para las familias es el banco de libros. Burón ha incidido en que "es un ahorro importantísimo ya que el mayor gasto es el de la compra de los libros de texto".

Y por último y no por ello menos importante, una de las mayores recomendaciones es la comparación de precios. "Que se comparen también todas las ofertas que pueda haber, que se huya de marcas especiales y que se busque siempre la mayor efectividad", ha resaltado Burón.

Las familias corroboran que han notado este aumento de precios. Es el caso de Alfonso, padre de un niño de 10 años, quien reconoce que "se ha encarecido bastante la cosa en comparación a otros años".

Alfonso asegura que los salvavidas en estos momentos son "los bancos de libros que hay en los colegios" y reconoce que "es una gran ayuda".

En definitiva, la vuelta al cole supone un esfuerzo económico importante para muchas familias, por ello, planificar las compras antes de volver a las aulas es una de las claves para ahorrar.