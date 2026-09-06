Vox suprime el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí de todos los colegios de Aragón con efecto inmediato

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado este domingo la supresión del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí de todos los colegios de Aragón.

En total, han confirmado desde la formación, se estaba impartiendo en una decena de centros: el CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José.

La supresión no coge a nadie por sorpresa, ya que formaba parte del acuerdo de Gobierno firmado por el partido de Santiago Abascal y el Partido Popular el pasado 22 de abril.

En él se apuntaba directamente a la supresión de este programa -coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que a su vez era gestionado por las comunidades autónomas- en el mes de septiembre de 2026.

La decisión afecta a uno de los departamentos -Educación- que no está coordinado por Vox sino por el PP de Jorge Azcón. Los populares, no obstante, se comprometieron a que esto sería así en el citado acuerdo.

Nolasco ha presumido de que “la supresión es una realidad gracias a que Vox está en el Gobierno”, y de que esta es una muestra de que cumplen sus promesas electorales. “No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España”, ha enfatizado a través de un comunicado difundido por la formación.

El propio partido ha recordado que Vox ya pidió la supresión de este programa el 14 de noviembre de 2025 en las Cortes de Aragón, durante la anterior legislatura.

Del mismo modo, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza defendió una moción el 26 de junio de 2025 en el sentido de “solicitar la suspensión inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros educativos de España y en especial en Zaragoza y otros extremos”, que no logró el apoyo del resto de grupos municipales.