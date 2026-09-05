Record histórico: Zaragoza y Huesca baten las temperaturas más altas jamás registradas en un mes de septiembre

Gente refugiándose del calor en Zaragoza E. E. EFE

Aragón sigue de récord en récord en un verano que va camino de dejar huella.

Si hace solo unos días se confirmaba que nunca antes había habido tantas noches tropicales en Zaragoza y Huesca, este viernes dejaba otra marca para la historia.

Las dos capitales batieron el récord de su temperatura más alta para un mes de septiembre, según ha informado la cuenta de Meteo Aragón (@meteo_aragon).

Ninguna de las dos consiguió colarse en el ranking nacional, dominado por los insufribles 44,7 grados de Fuencaliente, en Ciudad Real, pero bastó con rozar los 40 grados para superar la marca.

Los asistentes al Vive Latino lo saben bien. En ninguna edición habían pasado tanto calor, de ahí que se hayan tenido que poner medidas extraordinarias para combatir las altas temperaturas.

Zaragoza capital llegó a los 39,3 grados según las estadísticas de la estación del aeropuerto, superando por una décima el registro del 16 de septiembre de 1964.

Hacía 62 años que no se veían estos valores, pero Zaragoza no fue una excepción.

Huesca también alcanzó una nueva cota con 39,6 grados.

En este caso, la diferencia con la anterior marca es todavía mayor: nada menos que cuatro décimas.

Ese dato corresponde al 7 de septiembre de 1988.

De acuerdo con Meteo Aragón, este viernes fueron varios los puntos de la Comunidad que batieron sus récords de calor.

Este miércoles, además, Teruel había hecho lo propio, por lo que ninguna de las tres capitales de provincia se han librado de los efectos de las altísimas temperaturas, impropias para estas alturas del año.

Para este sábado, informan desde la cuenta, se espera nubosidad alta durante gran parte del día en amplias zonas de Aragón acompañada de algo de polvo en suspensión.

¿El problema? Que las máximas seguirán sin cambios y las mínimas experimentarán un ascenso generalizado.

En Zaragoza se podrían alcanzar incluso los 41 grados, con mínimas de 23 que garantizarán otra noche tropical.

En Huesca, el panorama no es muy distinto. El termómetro podría irse hasta los 38 grados y no bajar de los 24.

Mientras, Teruel espera llegar también a los 38 y que los valores caigan hasta los 18 entrada la noche.

Varios puntos de la Comunidad permanecen en alerta naranja y Zaragoza ha activado su plan especial por altas temperaturas.

Lo hará con las últimas piscinas abiertas a 2,5 euros, una oportunidad de despedir la temporada con un último baño.

Todos estos valores podrían ser ya, en todo caso, el techo de este episodio de calor.

Aunque a Zaragoza le tocará vivir una noche asfixiante que podría a llegar a ser ecuatorial con mínimas que no bajarían de los 25 grados, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a una semana más llevadera.

En la capital, las máximas irían de bajada hasta quedarse en los 33 grados de cara al viernes, en Huesca caerían hasta los 30 y Teruel llegaría a los 29 el miércoles.