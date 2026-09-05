Los investigadores encuentran un mechero en la 'zona cero' del incendio de Riglos y cotejarán el ADN con el del detenido

El mechero azul, en la 'zona cero' del incendio. E. E.

Un mechero de color azul podría haber sido el objeto utilizado para dar inicio al incendio de Las Peñas de Riglos, uno de los peores en la historia de Aragón.

El objeto fue encontrado durante la toma de indicios practicada el pasado 11 de agosto en la explanada situada junto a la A-132, donde comenzaron las llamas.

Los agentes lo hallaron bajo una zona de aparcamientos resguardada por un techo de uralita.

Punto exacto en el que se encontró el mechero. E. E.

Concretamente, entre dos estructuras metálicas de encofrado.

Y ¿por qué piensan que puede estar detrás del incendio? Principalmente, por el "buen estado aparente" que presenta.

Los efectivos lo guardaron entonces en un sobre y procedieron a su custodia para su posterior análisis en el laboratorio de Criminalística.

Los resultados podrían ser determinantes. Por ello, se ha encargado un estudio lofoscópico y la extracción del ADN que pudiera contener para cotejarlo con el del presunto autor de los hechos.

Este jueves, el Gobierno de Aragón pidió prisión provisional para el hasta ahora único detenido por el incendio, que calcinó más de 14.000 hectáreas y provocó la muerte de un cabo de la Unión Militar de Emergencias (UME).

La solicitud se cursó a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos.

El Ejecutivo de Jorge Azcón pide al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca o bien prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros.

El Pignatelli considera que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia relevante a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia.

Recuerda, en este sentido, que el incendio de Santa María de la Peña, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños en el medio natural, las infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona.

Según recoge el escrito remitido al Tribunal, “el riesgo de fuga resulta actualmente más intenso por la gravedad de la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado a la Comunidad Valenciana”.

Asimismo, señala que “la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas son medidas que, a la vista del nuevo escenario, no ofrecen una garantía suficiente de disponibilidad efectiva del investigado”.

Para hacer efectiva esta petición, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ella deberán ser citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el investigado, que deberá comparecer asistido por su defensa jurídica.

Esta semana salieron a la luz imágenes especialmente comprometidas.

En ellas se ve cómo este joven de 28 años se acerca hasta la 'zona cero', se agacha y, segundos después, comienzan las llamas.

Las grabaciones aportadas por el Seprona y la Ucoma sitúan en "el punto exacto" al presunto autor, que se encontraba trabajando en las obras de la A-132.

El vídeo muestra a esta persona en la parte superior izquierda de la imagen, una secuencia de apenas unos segundos que puede resultar decisiva en la investigación.

El último informe de la Guardia Civil descarta un origen natural del incendio, en el que se perdieron más de 14.000 hectáreas, y señala como causa probable "la aplicación directa de llama sobre combustible natural". Eso sí, no se afirma "taxativamente" que fuera el investigado quien iniciara el fuego, ya que faltan unos segundos cruciales de grabación que hicieron que se decretara su salida de prisión.

Según el auto, tampoco constan descargas atmosféricas en la zona durante el periodo correspondiente al inicio del fuego ni anomalías en la torre eléctrica próxima al lugar de ignición,

Sobre todo porque este joven era "la única persona que se encontraba en el lugar en ese momento", un hecho que el juez considera especialmente relevante.