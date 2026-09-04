Vox pone seguridad privada en dos centros de menores de Zaragoza: acumulaban más de 160 incidencias desde mayo

Nolasco, este viernes en rueda de prensa. E. E.

Vox pondrá seguridad privada en dos centros de menores de Zaragoza que acumulan 163 incidencias desde mayo.

Se trata del Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero y el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIMA) de Movera.

En el primero hay dos vigilantes desde el pasado 1 de septiembre; mientras que en el CAIIMA de Movera, otros dos vigilantes han empezado a prestar servicio este viernes.

En ambos casos, el horario irá de 14.30 a 23.30 de domingo a jueves y se ampliará en una hora -de 14.00 a 0.00- durante los viernes y sábados.

La intención, según ha detallado el vicepresidente Alejandro Nolasco, es que este refuerzo abarque con el tiempo las 24 horas y llegue a todos los centros de la Comunidad.

La medida busca "proteger a todas las personas que se encuentran en estos centros", algo que ha definido como "primordial".

"Existen algunos menores extranjeros no acompañados violentos, que no son todos los menores acogidos, pero el hecho de que algunos sí sean violentos es preocupante porque no evolucionan en su proyecto educativo individualizado y por la incidencia que su comportamiento violento conlleva sobre los otros menores y sobre los profesionales que se ocupan de su educación y cuidado", ha incidido desde Teruel.

Esto genera "una inseguridad dentro de los centros que sufren las educadoras y los propios menores".

Según las estadísticas del Departamento, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de agosto se han registrado 93 incidencias por delitos y alteraciones de convivencia en CATIM Torrero y otras 70 en el CAIIMA Movera.

"Puedo hacer que no pasa nada y mirar para otro lado o tratar de afrontar el problema, admitir la situación de inseguridad que tiene lugar en dichos centros y buscar soluciones dentro del marco legal vigente de acuerdo a nuestras competencias", ha defendido el líder de Vox.

Las competencias de los efectivos de seguridad privada en CATIM Torrero y CAIIMA Movera son aquellas recogidas en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada; así como en el artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

La función de estos refuerzos será hacer comprobaciones y registros y llamar a la Policía en caso de altercado grave.

Sobre el IASS

Nolasco también se ha referido, a preguntas de los periodistas, al repentino adiós de la directora del IASS.

El vicepresidente ha insistido en que se debió a motivos personales y ha atacado a CCOO por hablar de mal ambiente dentro del Departamento.

"No se manifiestan por la subida de la luz o la situación de Ceuta, pero hacen declaraciones en base a cosas que se inventan o dicen para desgastar al Gobierno. Parece que les interese que haya caos. Utilizan cualquier cosa. Hoy será esto y mañana, otra cosa", aseveraba.

Y sobre el reparto de menores de Ceuta, ha insistido en que la DGA se va a oponer "por todas las vías legales". "Es arbitrario. Una locura aquí y en la China", manifestaba.