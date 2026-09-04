Incomodidad en el PSOE de Aragón por la gestión de la crisis de Ceuta: "Electoralmente va a ser la gota que colma el vaso"

La crisis de Ceuta ha reavivado las críticas internas en el PSOE-Aragón. Aunque la dirección autonómica mantiene el cierre de filas con Pedro Sánchez, militantes y cargos electos reconocen sin ambages que la gestión está siendo "un despropósito" y temen que, electoralmente, sea "la gota que colma el vaso".

"Ha habido falta de reacción, demasiadas contradicciones y un error absoluto de posicionamiento", resume una de las consultadas.

Muchos han echado en falta "explicaciones claras", ya que la ausencia de información "ha dado alas a la especulación".

"Te da que pensar. No sé a qué viene este sometimiento a Marruecos. Han callado cosas y eso se ve", coinciden varias representantes.

Que la situación esté lejos de resolverse más de un mes después es "incomprensible" en opinión de los consultados.

"Tenemos un problemón. Te pones en la piel de los ceutíes y resulta muy triste. La desconfianza hacia las instituciones que se está generando es bestial, y ya no quiero ni pensar qué tipo de reacción puede haber por parte de la sociedad civil si termina pasando algo más allí", señala uno de ellos.

A vueltas con la concentración

La sensación entre el sector crítico es que, incomprensiblemente, se lleva semanas haciendo "todo mal".

Este miércoles, más de 32.000 personas, según cifras del Ayuntamiento, salieron a la calle en Zaragoza para mostrar su solidaridad con Ceuta. En Huesca y Teruel, las protestas también fueron multitudinarias, pero en ninguna de ellas hubo representación de los principales rostros de PSOE, CHA o IU.

Solo un Ayuntamiento, el de Castejón de Monegros, se salió de la norma.

Las voces más alineadas con Ferraz defienden no haber asistido por la "instrumentalización del PP de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)" y su intención de "atacar al Gobierno", pero la opinión, aunque mayoritaria, está lejos de ser unánime.

"Para el 11-M, nuestro partido también promovió manifestaciones. Todos hemos hecho leña del árbol caído, pero esta vez era diferente. Se tendría que haber dejado a criterio de cada uno, simplemente se buscaba decir que todos estamos con Ceuta", lamentan.

Aunque públicamente ha habido una postura prácticamente unánime, de puertas para adentro, muchos son claros: "No lo comparto, se podría haber hecho de otra forma", exponen.

En vez de echarse a las calles, la sensación es que se ha ido "a golpe de pito" para respaldar a Pedro Sánchez, dice una tercera voz del PSOE aragonés.

A muchos, lo que más les ha chocado es ver a un Sánchez "a rebufo" y de vacaciones en plena crisis. "Antes era capaz de anticiparse a este tipo de situaciones, pero hace meses que ha perdido esa capacidad. Definitivamente, no estamos finos", admiten.

"Está solo"

La imagen que dio el líder socialista este jueves en el Congreso de los Diputados resulta especialmente significativa, a juicio de los consultados.

"Está solo. No se tomaron en serio el problema e informes como el del CENIF demuestran que han fallado", aseveran.

En este sentido, reconocen que los vídeos que llegan desde Ceuta son "demoledores". Sobre todo el que muestra un camión descargando personas ante la pasividad de un gendarme marroquí.

Todos los consultados coinciden en señalar que con Marruecos "todo es complicado" y que hay que ser prudentes a la hora de actuar.

"Pero esto es otra cosa, y lo veremos en las elecciones. La crisis de Ceuta va a tener un coste electoral. Las autonómicas han demostrado que lo nacional afecta a lo local. Solo hay que ver las encuestas", apuntan desde Zaragoza capital.