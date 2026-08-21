Maite Pérez, lotera en el centro de Zaragoza: "Cada año notamos que vendemos más Lotería de Navidad en verano"

Estamos lejos de ponernos el abrigo, el frío y esperar a los niños del colegio de San Ildefonso cantar los números del Gordo de la Lotería de Navidad. La realidad es que las altas temperaturas, los abanicos y estar a remojo en la piscina es la situación actual que vivimos en Aragón.

A pesar de alejarnos de esa estampa tan ligada a la Navidad, lo cierto es que llega el verano y las ventas de los décimos de la Lotería de Navidad comienzan a dispararse con su lanzamiento en pleno mes vacacional.

Aragón es una comunidad, según los datos, bastante lotera. Tan solo en 2025 se llegaron a vender 688.410 décimos con un mayor impacto en Zaragoza, donde se emitieron 450.726.

Y esto ya se está notando este año ya que las administraciones de Lotería de la capital aragonesa llevan desde julio teniendo en sus escaparates décimos para el tradicional sorteo.

Desde la administración de Lotería número 2 El Pilar ubicada en la calle de Alfonso I ven como un año más la Lotería de Navidad se encuentra entre el gran reclamo.

"El mismo día que la recibimos ya la ponemos a la venta, hacemos como una salida rápida porque la gente la espera, la verdad", señala Maite Pérez, dueña de la administración.

Desde inicios de julio su administración se ha convertido en un ir y venir de turistas, sobre todo, pidiendo por un número. Por lo que está siendo un verano "movidito".

"Siempre digo que esto no es Benidorm, pero todo el que viene a Zaragoza pasa por la puerta casi. Entonces, estamos teniendo mucha visita", indica.

Además del "arraigo" que tiene entre el público nacional cuenta que es casi como un souvenir ya que la gente "se la lleva de recuerdo de las ciudades que visita".

Turismo nacional y curiosos

Así, las filas que se concentran tienen un perfil muy concreto como es el turismo nacional: "Gente que viene de paso y va a ver a la Virgen vienen y se llevan la suerte de Zaragoza", bromea.

Este es el caso de María, Montse y Mariana, tres turistas procedentes de Barcelona, que "nada más llegar ya hemos venido a comprar".

Estas tres amigas han aterrizado este jueves en Zaragoza y una de sus primeras paradas ha sido la administración de Lotería de El Pilar.

No es su primer décimo para este sorteo ya que "cada vez que viajamos compramos un número diferente". El mantra de las barcelonesas es "y sí toca".

Por el número cuentan que no han tenido preferencia, incluso Montse admite que no sabe "ni cuál es". Aunque sí que es cierto que señalan que cuando se va acercando la fecha miran tener todos números en las terminaciones "por si toca".

Más allá de estas turistas nacionales, Maite Pérez reconoce que a raíz del eclipse con la presencia de turistas internacionales este público también se ha interesado por el sorteo.

Entre los que se han llevado algún que otro décimo son los mexicanos aunque los más curiosos son los japoneses: "Les hace mucha gracia y se vuelven locos con los números", cuenta divertida.

Hablando de números todos creen tener el ganador. Este año las terminaciones que más se están pidiendo son las "clásicas" del 13 o el 15, además del 26 relacionadas a nacimientos, bodas o fechas señaladas en este año.