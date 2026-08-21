Lourdes, bombera forestal: "Nuestra jornada laboral puede exceder las 20 horas en un día, apenas tenemos descanso"

Lourdes Muñoz, bombera forestal en la brigada de R36 E. E.

Los bomberos forestales están siendo los protagonistas del verano, aunque probablemente ellos preferirían no tener que trabajar tanto.

La ola de incendios que se han originado en Aragón en los dos últimos meses les ha dejado en una situación crítica, sintiéndose asfixiados por la carga de trabajo y largas jornadas laborales.

Es el caso de Lourdes Muñoz, bombera forestal en la brigada de R36, quien cree que este verano ha sido el detonante que ha hecho explotar las “carencias” del dispositivo de extinción.

“Estamos teniendo incendios mucho más recurrentes y virulentos, y ahí ha sido cuando se ha notado la falta de medios. En el momento en que hay un incendio grande, colapsa a todos los medios”, incide.

Un ejemplo es la jornada laboral, ya que, en función de si son activados dentro o fuera de su horario, puede extenderse durante muchas más horas.

“Dependiendo de si te activan o no dentro de tu horario, puedes llegar a sumar 12 horas de extinción y el desplazamiento y las horas de tu jornada pueden exceder las 20”, cuenta Lourdes.

A su juicio, el problema está en los descansos intermedios, que, en muchos casos, “no son suficientes”.

“Normalmente, no vas a un incendio un día y ya, sino que al mismo fuego sueles ir varias veces. No hay las horas suficientes para seguir combatiendo en las condiciones que se debería. Eso está agotando a los bomberos”, afirma Lourdes.

Ella es una de las pocas mujeres que forman parte del operativo de extinción de incendios, si bien no tiene dudas de que cada vez serán más.

“Yo creo que poco a poco iremos llegando más, pero es una pena que no seamos muchas más porque hay mucha capacidad. Podemos aportar muchísimas cosas”, resalta Lourdes.

David: “Llega un momento en que están sobrepasados”

Una situación que también expone David Jiménez, bombero forestal conductor, que lamenta cómo los tiempos de trabajo “se están extendiendo” a “jornadas excesivamente largas”.

David Jiménez, bombero forestal conductor E. E.

“La gente está acumulando jornada tras jornada y llega un momento en que están sobrepasados después de este verano”, apunta.

En su ámbito, como conductor de autobombas, David pide más personal al frente del camión, sobre todo tras el accidente de la UME en Riglos.

“Tenemos que estar pendientes de desplazarnos por el incendio, hablar con los encargados, con las cuadrillas, suministrarles agua, cargar… Nos hemos quedado un poco atrás”, expone David.

El Gobierno de Aragón pide calma

Estos bomberos se manifestaron este jueves frente a la sede del Gobierno de Aragón en su tercera jornada de huelga indefinida para denunciar cómo el operativo está “infradimensionado” para afrontar los incendios de hoy en día.

Ante estas propuestas, el Gobierno de Aragón pide calma a los bomberos y esperar al mes de septiembre para escuchar la oferta que preparan para mejorar sus condiciones.

“Estamos aquí para apagar incendios forestales y ayudar a la gente que está sufriendo allí. Vamos a esperar a que llegue septiembre para hablar con tranquilidad. Vamos a sentarnos en la mesa y resolver los problemas. Calma”, decía el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.