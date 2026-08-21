La extinción del incendio de Riglos avanza para controlarlo en las próximas horas: "Siempre hay que tener precaución"

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

Ya se ve la luz en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. Después de darse por estabilizado este jueves, el operativo confía en dar nuevos pasos y controlarlo en las próximas horas.

La meteorología, tan crítica durante muchas fases del incendio, también está echando una mano, con una pequeña tormenta a última hora del día que dejó entre 2 y 5 litros por metro cuadrado, lo que ha ayudado a controlar los pequeños focos que emergían.

El Cecopi ha analizado a primera hora de este viernes la evolución del fuego, que ha mantenido durante más de una semana a más de mil personas desalojadas.

“Está completamente estabilizado y entramos en fase de controlado, que será en próximas horas o mañana por la mañana. Estamos muy cerca de darlo por controlado. Para extinguirlo aún tardaremos unos días”, ha explicado el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero.

Ahora mismo, únicamente queda por autorizar el regreso de los 74 vecinos de Santa Cruz de la Serós, lo que se espera dar luz verde a lo largo del día.

“Los vecinos de Santa Cruz de la Serós volverán hoy a sus domicilios. Se va a dar un margen para que trabajen las cuadrillas y algún medio aéreo en apagar puntos calientes y, en cuanto se vea que es completamente seguro, volverán a los domicilios”, ha detallado.

Además, como se acordó a última hora del jueves, el resto de carreteras ya se encuentran abiertas, salvo la A-1603, que da acceso a los monasterios de San Juan de la Peña, que seguirá cerrada hasta, como mínimo, el 15 de septiembre.

“Es una carretera complicada por curvas, pendientes, arbolado alrededor del monasterio viejo, y debemos dejarla segura para retomar la actividad. Lo valoramos sobre el 15 de septiembre”, apunta Clavero.

Sobre el terreno se siguen haciendo labores de vigilancia y control para evitar cualquier reactivación de las llamas. Son 3 helicópteros ligeros, 1 de coordinación, 10 cuadrillas terrestres, 3 cuadrillas helitransportadas, 7 autobombas, 1 buldócer, 1 vehículo de puesto de mando avanzado y personal técnico especializado.

Asimismo, se trabaja de forma intensa en garantizar los servicios básicos -electricidad, agua y telefonía- en los municipios afectados por el incendio.

“Nuestro trabajo sigue siendo atender a la población, asegurar que no haya fallos en el suministro eléctrico, que es habitual que haya tensiones que haya que reponer”, añade el director general.