Más bomberos, autobombas y bases 24 horas: así ha cambiado el dispositivo contra incendios de Aragón desde 2023

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunciaba este jueves su intención de “multiplicar” los medios de las brigadas forestales, tanto materiales como humanos, y aumentar la limpieza de los bosques.

Lo hacía apenas unas horas después de que se diera por fin por estabilizado el trágico incendio de Las Peñas de Riglos, después de arrasar 18.400 hectáreas en diez eternos días.

Será el próximo presupuesto autonómico para 2027 el que ya incluya estas partidas.

“Dentro de muy pocas semanas, vamos a anunciar un plan de presupuestos que queremos que sea como nunca se ha hecho en la comunidad autónoma”, avanzaba Azcón.

Mientras, el dispositivo de prevención y extinción de incendios de Aragón ha experimentado un refuerzo en medios humanos, vehículos e infraestructuras desde 2023, coincidiendo con los primeros años del Gobierno de Jorge Azcón.

Entre las principales actuaciones figuran la compra de nuevas autobombas, el aumento de efectivos de las brigadas terrestres, la contratación durante todo el año y el desarrollo de una red de bases operativas las 24 horas.

Uno de los principales cambios se encuentra en el parque de autobombas. El Gobierno de Aragón adquirió entre 2024 y 2025 cinco autobombas por un valor total de 2,5 millones de euros. Son las primeras autobombas compradas por el Ejecutivo autonómico desde 2009.

En la actualidad, el Gobierno de Aragón dispone de 35 autobombas en propiedad, a las que se suman otras siete conveniadas con distintas comarcas turolenses.

57 efectivos más en las brigadas terrestres

El refuerzo también se ha producido en las brigadas terrestres gestionadas por la empresa pública Sarga. En agosto de 2023 contaban con 449 efectivos, mientras que en la actualidad la cifra asciende a 506, lo que supone un incremento de 57 trabajadores.

Además del aumento de efectivos, desde 2023 las brigadas terrestres se contratan durante los 12 meses del año. Hasta entonces, los contratos en Sarga tenían carácter temporal. Esta fue, según los datos facilitados, una de las primeras medidas adoptadas por el actual Gobierno de Aragón.

La mejora de las condiciones laborales quedó recogida posteriormente en el nuevo convenio de Sarga. El acuerdo comenzó a negociarse en agosto de 2023 y fue firmado en diciembre de 2024 con un amplio consenso sindical, con el respaldo de CCOO, CGT, UGT, SOA y CSIF.

El convenio puso fin a seis años de ultraactividad.

Entre sus principales medidas se encuentran el mantenimiento de los 12 meses de contratación, la reducción de la jornada laboral hasta las 1.694 horas anuales y la creación de un plan de carrera que reconoce el desarrollo profesional mediante cuatro niveles.

El acuerdo contempla también nuevos permisos para el cuidado de familiares, un aumento del presupuesto destinado a acción social, mejoras en las condiciones de desvinculación de la empresa por ineptitud sobrevenida y medidas para facilitar la promoción interna.

Nuevas infraestructuras de emergencias

El refuerzo del dispositivo se completa con nuevas infraestructuras. Las obras del Centro de Emergencias de Aragón se encuentran actualmente al 70%.

La previsión es que la obra esté entregada a finales de 2026 y que durante el primer trimestre de 2027 se complete su equipamiento y comience el traslado de personal.

Otra de las instalaciones destacadas es la base de Villanueva de Gállego, concebida como un punto logístico para helicópteros sanitarios, de protección civil y de extinción de incendios. La base ya está operativa.

A esta infraestructura se suma el desarrollo de una red de bases del 112 operativas las 24 horas repartidas por las tres provincias.

En Huesca, las bases de Boltaña y Jaca ya están operativas. Benasque y Graus se encuentran en proceso, mientras que Bailo está en fase de proyecto.

En Zaragoza, están operativas las bases de Villanueva de Gállego y el Hospital Militar. Ejea de los Caballeros y Calatayud están en proyecto, mientras que Belchite y Cariñena todavía no cuentan con proyecto.

En Teruel, las bases de Blancos del Coscojar, Alcorisa -compartida con forestales- y Montalbán están operativas. Mosqueruela y Mora de Rubielos están a punto de entrar en funcionamiento. En Orihuela del Tremedal, Albarracín y Calamocha todavía no existe proyecto; en este último caso, además, está pendiente decidir la ubicación.

El dispositivo cuenta asimismo con seis helisuperficies forestales operativas las 24 horas: Villanueva de Gállego, compartida con el 112; Bailo; Boltaña; Ejea de los Caballeros; Alcorisa y Teruel.