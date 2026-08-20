Los últimos accidentes mortales vuelven a encender las alarmas: "Salir de casa a trabajar y no volver es un drama"

Las tres últimas muertes en accidentes laborales en Aragón han vuelto a hacer que los sindicatos salgan a la calle para exigir más medios de prevención que minimicen cualquier tipo de riesgo.

Al militar de la UME fallecido el pasado domingo en el incendio de Las Peñas de Riglos se le sumaban las muertes de un bombero y un mecánico en otro fuego, el de un taller en Calatorao.

Con ellas, ya son 20 personas las que han perdido su vida en su puesto de trabajo en lo que va de año, una cifra que, si bien se ha reducido respecto a años anteriores, sigue siendo trágica.

“Salir una mañana de tu casa para trabajar y no volver, por haber tenido un accidente en el trabajo, es un drama y una desgracia, que marca la vida de esas personas, de las familias, de los amigos y de los compañeros”, ha subrayado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina.

En estos casos, desde los sindicatos evidencian la necesidad de mejorar los medios de los que disponen este tipo de profesionales, que, en muchas ocasiones, se juegan la vida por salvar la de los demás.

“Nosotros creemos que debe haber muchos más medios de prevención en general en todos los puestos de trabajo y que, en el caso de los servicios públicos, tiene que haber un cumplimiento estricto de lo que ponen en las leyes en cuanto a cómo se asumen determinadas situaciones”, resalta Pina.

En el mismo sentido, desde UGT consideran que estos trabajos de “especial riesgo”, como el de los bomberos, requieren de contar con medios “suficientes y necesarios” para combatir un fuego.

“Esto no es un trabajo al uso. Es un trabajo que no se puede establecer un marco de prevención, pero sí tener medios y recursos necesarios y suficientes desde las administraciones públicas para combatir este tipo de escenarios”, ha apuntado José de las Morenas, responsable de Salud Laboral en UGT Aragón.

En lo que va de año, 20 personas han perdido la vida en Aragón en un accidente laboral, unas cifras por debajo de los trágicos 2023 y 2025, si bien sigue siendo igual de dramático.

“Cuando 20 personas han perdido la vida en su trabajo, algo no funciona. Esto es una responsabilidad compartida, pero al final de todo esto hay responsables y responsabilidades y cada uno tiene que asumir las suyas”, ha resaltado De las Morenas.