Los vecinos de 7 pueblos evacuados por el incendio de Riglos podrán volver a sus casas: "Ha habido un gran avance"

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

Los vecinos de siete pueblos evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos podrán regresar a sus casas a primera hora de este miércoles después de que las últimas horas hayan sido muy positivas para atajar el fuego.

Si las previsiones se mantienen, los habitantes de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María, Bailo, Arbués, Alastuey y Larués serán los primeros que podrán volver a sus domicilios, de forma progresiva y con el apoyo de la Guardia Civil.

En total, hay 19 núcleos de población evacuadas por la amenaza del fuego.

La Benemérita va a poner un punto de información en Bailo para atender a los vecinos que hayan podido sufrir desperfectos o robos en sus casas.

En las últimas horas, los técnicos del Instituto Aragonés del Agua han visitado Atarés y Osia junto al Ayuntamiento de Jaca para evaluar los daños y definir las actuaciones necesarias.

En Atarés, el fuego ha afectado a una de las captaciones y unos 300 metros de tubería, cuya reparación se realizará en colaboración con el Ayuntamiento.

En Osia, se han producido daños en distintos elementos de la balsa y el Instituto ya está trabajando en una primera valoración para determinar cómo abordar su reparación.

Así se ha acordado en la reunión del Cecopi celebrada a última hora de este martes, después de una jornada “muy positiva” en la lucha contra el fuego.

“Todas las maniobras previstas se han podido realizar. Ha sido un trabajo muy costoso. El director de extinción ha agradecido el trabajo de todo el operativo. Ha habido un avance muy importante en el día de hoy”, ha destacado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Ello pese a que el fuego se ha reactivado en algunas zonas, como el entorno de Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de la Peña, o la lengua norte del incendio, la que hace unos días se dirigía hacia el monte Oroel.

Durante la noche, los trabajos se centran en consolidar los flancos que están activos, con drones para detectar zonas calientes y poder actuar en las próximas horas.

Sin embargo, desde el Cecopi todavía se quiere ser muy prudente, ya que las previsiones meteorológicas de este miércoles vuelven a ser críticas y muy favorables para el incendio.

“La previsión de mañana de la Aemet hace que, una vez más, estemos en temperaturas fuera de lo normal, por encima de 38 grados, que es una barbaridad en la zona. Será uno de los días más complicados”, ha advertido Bermúdez de Castro.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.