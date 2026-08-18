Las próximas 48 horas serán claves para atajar el incendio de Las Peñas de Riglos: "Nos enfrentamos a 2 días complejos"

Zona afectada por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

El operativo de extinción del incendio originado en Las Peñas de Riglos ha vivido una noche “tranquila”, aunque las previsiones del tiempo hacen esperar dos días complejos en la zona.

Durante las últimas horas se ha registrado alguna reproducción puntual, al suroeste de Santa Cruz de la Serós, con fuertes llamaradas que han sido sofocadas rápidamente por el numeroso operativo desplegado en la provincia de Huesca.

Sin embargo, la evolución de las labores de extinción continúa condicionada por la meteorología, por lo que las próximas 48 horas se antojan clave para poder dar por estabilizado el fuego.

Para hoy se esperan rachas de viento de componente oeste-noroeste de hasta 40 kilómetros por hora a lo largo de la jornada, así como temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados, con una humedad relativa que podrá descender hasta el 15%.

Está previsto que estas condiciones se suavicen a partir del anochecer, cuando el viento perderá intensidad y la temperatura descenderá hasta los 22-24 grados.

“El incendio sigue evolucionando bien, aunque nos enfrentamos a 2 días complejos por el tiempo. Hoy tenemos un cierzo de 30 o 40 km/hora, temperaturas por encima de 35 grados y humedad del 15%. Son las circunstancias para que sean días muy complicados”, ha detallado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

El Cecopi reunido a primera hora de este martes ha actualizado la evolución de los trabajos, a la par que se trabaja para que los mil vecinos evacuados puedan regresar lo antes posible a sus casas.

No obstante, esa paulatina vuelta a la normalidad no sería, como mínimo, hasta este miércoles, ya que se debe garantizar tanto la seguridad como las condiciones de habitabilidad.

“Puede haber algún municipio alejado de las llamas, pero que no tenga agua potable o luz. Habrá que buscar que cumpla las condiciones óptimas como incendio y para poder volver. Si todo va bien, hoy a última hora se podría empezar a comunicar, ya para mañana por la mañana”, ha explicado Bermúdez de Castro.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.