Los militares de la UME despiden a su compañero Javier García: distinguido con la Cruz al mérito militar

A la izquierda el Cabo Javier García Sancho y a la derecha su familia en el minuto de silencio este lunes Ministerio de Defensa / Javier Belver

El recuerdo de Javier García, Cabo de la Unidad Militar de Emergencias, sigue muy presente entre sus compañeros del Cuarto Batallón de la UME de Zaragoza.

Tras el fallecimiento del militar de 39 años en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos el pasado domingo, los actos para conmemorar su trabajo y su pérdida se han ido sucediendo.

El lunes el Gobierno de Aragón acompañados de sus padres honraron a Javier García en un minuto de silencio. Este martes ha sido el turno de los compañeros del IV BIEM de la UME de Zaragoza donde trabajaba el militar fallecido.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido un encuentro con los familiares y allegados para trasladar sus condolencias ante lo ocurrido.

Tiempo después, Robles acompañada del jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, han presidido un acto fúnebre con una capilla ardiente para que sus compañeros pudieran dar el último adiós a Javier.

En el acto han estado presentes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y la subdelegada, Noelia Herrero. Este ha tenido lugar en la base del Cuarto Batallón de la UME.

Durante el mismo, el jefe de la UME, Javier Marcos, ha otorgado por parte del Ministerio de Defensa la Cruz al mérito militar con distintivo amarillo al Cabo Javier García. La distinción ha sido entregada a sus padres.

Este distintivo se concede en caso de fallecimiento en acto de servicio con la implicación de una conducta meritoria.

Javier García falleció el pasado domingo cuando conducía una autobomba en el flanco derecho del incendio de Las Peñas de Riglos. Según se conoce, el vehículo terminó cayendo por el barranco de Atarés produciendo su vuelco y el trágico accidente mortal del Cabo.

En el accidente también resultaron heridos tres militares que fueron hospitalizados durante unas horas y ya se encuentran dados de alta. La Unidad Militar de Emergencias lleva desplazada desde el lunes 10 en el terreno ante la inmensidad y complejidad del mismo que ha arrasado ya 17.500 hectáreas.