Terreno embarrado y escasa adherencia: así fue el accidente en el que murió el militar de la UME en el incendio de Riglos

A la izquierda el Cabo Javier García Sancho y a la derecha Jorge Azcón con los padres del militar fallecido en el minuto de silencio Ministerio de Defensa / DGA

El trágico fallecimiento de Javier García Sancho de la Unidad Militar de Emergencias ha supuesto un golpe duro para Aragón. El Cabo estaba destacado en el Cuarto Batallón de Intervención de Emergencias de la UME en Zaragoza y trabajaba en el operativo del incendio forestal de Las Peñas de Riglos cuando falleció este domingo.

Las informaciones señalan que en torno a las 18.00 del domingo se produjo el accidente en el barranco de Atarés cuando la autobomba que conducía García se habría despeñado, dejando además tres heridos.

Hasta el lugar se movilizó personal de emergencias del Gobierno de Aragón para evacuar a los heridos. Sin embargo, no se pudo hacer nada por este militar de 39 años natural de La Almunia de Doña Godina, pero residente actual de Zaragoza.

Según ha trasladado el Ministerio de Defensa, el accidente se produjo en el flanco derecho del incendio. La autobomba que desplazaba a la unidad militar se desplazaba por el sector "estratégicamente más importante" para la contención del incendio hacia el avance de la zona de Peña Oroel.

Un punto que esa tarde estuvo marcado por la presencia de precipitaciones que, en su momento celebradas, habrían supuesto un cambio en las condiciones del terreno.

Las mismas fuentes indican que el terreno por el que circulaban "se encontraba embarrado y presentaba condiciones de escasa adherencia".

En el comunicado del Ministerio que dirige Margarita Robles señalan que "estas circunstancias pudieron haber provocado la pérdida de estabilidad o control del vehículo y su posterior precipitación y vuelco".

Estas circunstancias están siendo investigadas por parte de la Guardia Civil quienes serán los que esclarezcan los hechos.

Según personal del operativo que estaba trabajando en la zona en ese mismo momento, las condiciones ocasionadas por las precipitaciones eran "malas": "Hubo brigadas terrestres que se quedaron atascadas o estuvieron a punto de perder tracción", indican.

"Ha sido una pena enorme", destacan sobre el fallecimiento de Javier García.

En el accidente también resultaron heridos tres militares. Uno de ellos resultó de carácter grave que fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Miguel Servet y luego trasladado al Hospital Militar de Zaragoza.

Los otros dos ocupantes con heridas leves fueron primero vistos en el Hospital de Jaca y luego también en el Hospital Militar. Todos ellos han sido ya dados de alta tras una evolución completa.

La Unidad Militar de Emergencia lleva desplazada desde el lunes 10 de agosto tras originarse el incendio en las inmediaciones de Santa María de la Peña.

El gran incendio con 17.500 hectáreas quemadas ha supuesto la activación de un operativo histórico con un millar de efectivos y 42 medios aéreos para su extinción.

La UME está siendo una pieza clave en los operativos de los incendios y lleva alrededor de una decena de intervenciones por incendios forestales en Aragón.