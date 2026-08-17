Los reyes lamentan la muerte de Javier García, militar de la UME, en el incendio de Las Peñas de Riglos: "Todo nuestro cariño"

La UME trabajando en el incendio de Las Peñas de Riglos UME

Los reyes Felipe VI y Letizia han querido compartir su pesar por el fallecimiento del cabo Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias, en el incendio de Las Peñas de Riglos.

A través de un mensaje de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Casa Real han expresado sus condolencias: "Todo nuestro cariño para los familiares y compañeros del Cabo de la UME Javier García Sancho", han trasladado.

García, miembro del IV Batallón de Intervención de Emergencias de Zaragoza, estaba destinado en el incendio de la provincia de Huesca cuando se produjo el trágico accidente junto a tres compañeros.

Todos ellos estaban realizando el traslado de una autobomba cuando esta se despeñó por el barranco de Atarés causando el fallecimiento de este joven de 39 años natural de La Almunia de Doña Godina.

Todo nuestro cariño para los familiares y compañeros del Cabo de la UME Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV (Zaragoza), fallecido mientras trabajaba en las labores de extinción del #IFPeñasdeRiglos y nuestro deseo de que los heridos en… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 17, 2026

En el accidente también resultaron heridos tres militares, uno de ellos en estado grave. El militar fue trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza donde se conoce que está estable y no corre peligro su vida.

Los otros dos heridos leves se encuentran ingresados en el Hospital de Jaca para su recuperación.

Hacia los tres heridos, la Casa Real también ha dedicado unas palabras: "Nuestro deseo de que los heridos en esta operación se recuperen bien y lo más pronto posible", concluyen.

Un mensaje de condolencias que se suman a las decenas que no paran de darse tras el trágico accidente.

Durante el domingo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de la misma plataforma publicó un mensaje lamentando el fallecimiento del Cabo García.

En su mensaje trasladaba su "cariño y solidaridad a la familia y los compañeros de la UME". Asimismo, agradecía "a todos los hombres y mujeres de la Unidad su compromiso y valentía" asegurando que "estamos en constante deuda" con todos ellos.

Al igual que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que tras la reunión del Cecopi del domingo por la noche trasladó su pesar por lo ocurrido.

"Todo mi cariño y apoyo a su familia, sus compañeros y a toda la UME en estos momentos de profundo dolor", concluía.