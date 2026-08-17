El recuerdo de su pueblo a Javier García, militar muerto en el incendio de Las Peñas de Riglos: "Era uno más de nosotros"

"Está todo el mundo consternado". Este es el sentimiento que corre por las calles de La Almunia de Doña Godina desde que este domingo se conoció la noticia del fallecimiento de uno de los suyos. Javier García Sancho, Cabo de la Unidad Militar de Emergencias, era natural de este municipio de poco más de 8.000 habitantes.

Este joven de 39 años falleció en un trágico accidente con una autobomba cuando trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos al caer por el barranco de Atarés junto a tres compañeros de la UME que han resultado heridos.

Javier en la actualidad residía en Zaragoza, pero su familia viven en el municipio.

"Era de los habituales de venir toda la vida, venía todos los fines de semana junto a su familia y su pareja que es de aquí también", cuenta Ángel Noé Latorre, alcalde de La Almunia de Doña Godina.

El fallecimiento de este vecino del municipio ha supuesto además un mazazo particular para su edil ya que "lo conocía desde crío": "Nunca es agradable que tenga un accidente y fallezca y cuando te toca un poco más cercano lo sientes más".

Así, se trata de un joven muy querido en el municipio con muchas raíces en La Almunia ya que su grupo de amigos era de aquí. Javier estaba dentro de la peña Zapafar: "Un grupo de amigos que son de los habituales de por aquí de siempre", cuenta Noé.

Sus propios amigos en el día de hoy se encuentran digiriendo la dura noticia y "sin cuerpo para nada", como trasladan algunos de sus conocidos a este diario.

El alcalde tiene muy presente a sus padres, Paco y Pilar, que residen de forma habitual en el municipio tras su jubilación: "No me imagino como estarán de destrozados, se te pone la carne de gallina".

A pesar de que Javier no estaba empadronado en el municipio, su conexión con La Almunia de Doña Godina y la vinculación que mantiene con sus vecinos ha hecho que el Consistorio haya decretado tres días de luto oficial para honrar el fallecimiento en acto de servicio.