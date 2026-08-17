El incendio de Las Peñas de Riglos, en "vías de estabilización": "El realojo de los vecinos es próximo"

El incendio de Las Peñas de Riglos comienza a verse con más optimismo y se encuentra tras una semana "en vía de estabilización". Así la mayor parte del incendio se encuentra estabilizada gracias al trabajo que se está llevando a cabo.

"Se está trabajando muy bien, un trabajo muy contundente, muy costoso y está siendo exitoso", ha valorado Francho Aso, director de extinción del incendio.

La estabilización así se encuentra, sobre todo, en los puntos de mayor peligro como los núcleos municipales y el Monasterio Viejo y Nuevo de San Juan de la Peña.

Aunque gran parte del incendio tiene una buena evolución, hay zonas que están todavía por terminar de estabilizarse. Por todo ello, Aso ha mandado un mensaje de "prudencia" y "paciencia".

De esta forma, los trabajos se centran ahora en estar atentos a las consecuencias de las condiciones meteorológicas ya que se esperan horas de calor y vientos muy fuertes lo que presenta una situación "complicada".

"Tenemos que esperar que pasen las horas, seguir trabajando y tener paciencia para que todo se haga correctamente", ha señalado.

Por el momento, se mantiene la extensión de 17.500 hectáreas aunque se está a la espera de próximas evaluaciones para determinar la cuantía exacta.

Vuelta de los realojados

Ante la evolución favorable del incendio, desde Protección Civil se está comenzado a barajar la vuelta de los 1.049 desalojados, algunos de ellos llevan ya una semana fuera de sus casas.

Durante este lunes, se han centrado en restablecer los servicios básicos y se está analizando la situación del agua junto al departamento de Sanidad y el Instituto Aragonés del Agua para ver si es potable.

En este sentido, Jorge Crespo, jefe de Protección Civil, ha detallado que a partir del martes se va a proceder a suministrar agua de botella a los municipios.

Unos análisis que son claves para la vuelta de los realojados. "Podría ser mañana si la evolución es buena o demorarse a pasado mañana, pero, desde luego, parece que es próximo", ha avanzado Crespo.

Para ello también se está trabajando en el estado de las carreteras para asegurar la movilidad.