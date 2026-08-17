Azcón decreta un día de luto por Javier, el militar de la UME que colaboraba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos

Minuto de silencio en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón

Aragón ha decretado un día de luto oficial, hasta las 12.00 horas de este martes 18 de agosto, por la muerte de Javier García Sancho, el soldado de la Unidad Militar de Emergencias que perdió la vida en un accidente mientras participaba en los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.

Las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra del mástil en el interior.

El presidente Azcón ha acompañado a los familiares del soldado fallecido en el minuto de silencio que se ha celebrado en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés, en las escaleras de acceso al Centro de Emergencias 112.

Durante este emotivo acto, en el que han participado miembros del Ejecutivo, autoridades, representantes institucionales y trabajadores del Gobierno de Aragón, se ha homenajeado al militar fallecido en nombre de toda la sociedad aragonesa.

A la misma hora, también se le realizaba un homenaje a las puertas del Ayuntamiento de Jaca, donde ha tenido lugar una larga ovación.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha sumado con la colocación de las banderas a media asta y la suspensión de los actos festivos programados.

Este joven de 39 años falleció en un trágico accidente con una autobomba cuando trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos al caer por el barranco de Atarés junto a tres compañeros de la UME que han resultado heridos.

Javier y sus tres compañeros se encontraban de servicio montados en una autobomba de la UME cuando, por motivos que todavía se desconocen, el vehículo se salió de la pista y cayó por un terraplén, quedando completamente volcado.

De inmediato, todas las autoridades mostraron su pésame por el trágico accidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba la muerte del militar, deseando una pronta recuperación a los compañeros heridos.

En su mensaje trasladaba su "cariño y solidaridad a la familia y los compañeros de la UME". Asimismo, agradecía "a todos los hombres y mujeres de la Unidad su compromiso y valentía" asegurando que "estamos en constante deuda" con todos ellos.