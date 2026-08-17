Aragón planea la vuelta a casa de los mil vecinos desalojados por el incendio en Riglos: "Lo principal es el agua potable"

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón quiere iniciar de forma inminente el regreso a casa de los mil vecinos desalojados por el incendio originado en Las Peñas de Riglos, que ha arrasado casi 18.000 hectáreas en una semana.

Si las labores de extinción avanzan conforme a lo previsto a lo largo de la noche, se valorará que los habitantes de municipios como Bailo o Arbues, ubicados en el flanco izquierdo, puedan volver a sus domicilios, siempre bajo el control del Puesto de Mando Avanzado.

Hay otras poblaciones, como Alastuey, donde habría que esperar un par de días más por seguridad, al encontrarse dentro del perímetro del incendio.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento.

De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones. Las localidades de Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca, por su parte, han quedado desconfinadas.

Así se ha acordado este lunes en la reunión del Cecopi, donde se ha actualizado el proceso de extinción del fuego después de un día donde se ha podido consolidar y asegurar el perímetro del incendio, aunque todavía no se ha dado por estabilizado.

“El trabajo ha sido efectivo. Todas las reproducciones han sido sofocadas por los equipos aéreos y de tierra del Gobierno de Aragón, de la UME, de otras comunidades y de Francia”, ha expuesto el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero.

Para facilitar el regreso a casa, una de las prioridades va a estar en restablecer el suministro de agua potable. Mientras, se va a llevar agua embotellada a los municipios hasta que se restituya la calidad del agua de los depósitos, que podrá utilizarse, de momento, para uso doméstico.

Además, se ha realizado una profunda revisión de todas las carreteras y se ha preparado un plan de reparación urgente para que todas ellas estén arregladas en 48 horas.

En la reunión del Cecopi han participado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, entre otras autoridades y responsables institucionales.