El incendio de Peñas de Riglos obliga a evacuar Botaya y confina Santa Cilia de Jaca y Binacua: ya hay 577 desalojados

El Cecopi, en su reunión de este miércoles por la noche. E. E.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo tras arrasar 5.705 hectáreas.

Cientos de efectivos de distintas administraciones trabajan durante la noche para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego.

La principal prioridad es impedir la propagación del incendio hacia el entorno de San Juan de la Peña. Los trabajos se centran en consolidar los sectores más sensibles del perímetro y reforzar las líneas de defensa antes del cambio de las condiciones meteorológicas previsto para este jueves.

La jornada ha estado marcada por la intensa actividad registrada en distintos sectores del incendio. Durante la tarde se comunicó que el fuego había llegado a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, circunstancia que obligó a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

Como consecuencia de la evolución del incendio, los servicios de emergencia ordenaron esta tarde la evacuación de la localidad de Botaya, con una población estimada de 37 personas. Además, a las 20.58 se envió un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento de Santa Cilia de Jaca y Binacua debido a la presencia de humo.

Asimismo, se completó el desalojo preventivo del Camping Pirineos, situado en el entorno del cruce de la N-240. En el momento de la evacuación permanecían alrededor de un centenar de personas en las instalaciones, después de que aproximadamente otro centenar hubiera abandonado previamente el recinto de forma progresiva a lo largo del día.

Durante la jornada también se organizó un acceso controlado mediante convoy para permitir que vecinos evacuados de Villalangua y Salinas de Jaca pudieran regresar temporalmente a sus viviendas para recoger enseres y atender necesidades básicas antes de volver a los lugares habilitados para su alojamiento.

En estos momentos permanecen evacuadas las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya, con un total de 577 personas evacuadas.

El incendio mantiene además diversas afecciones a infraestructuras. Continúan cortadas la carretera A-132 entre Murillo de Gállego y Bailo, la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña y la pista asfaltada que comunica la N-240 con Alastuey. Por el contrario, los suministros eléctricos afectados en Santa María de la Peña y en el entorno de Bailo ya han sido restablecidos.

32 personas realojadas

Respecto a la atención a la población desplazada, actualmente 32 personas permanecen alojadas en la Escuela Militar de Montaña de Jaca y otras tres en un piso municipal de Ayerbe, mientras continúan activos los dispositivos de asistencia social y seguimiento de los evacuados.

Durante la noche trabajan sobre el terreno 18 cuadrillas terrestres, nueve autobombas, cuatro bulldozer, efectivos de los servicios de bomberos de distintas administraciones, una brigada BRIF y dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias con 120 militares, además de Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y personal de las comarcas afectadas.

De cara a las próximas horas, las previsiones meteorológicas apuntan a vientos flojos durante la noche y la mañana, una circunstancia que el operativo pretende aprovechar para afianzar el perímetro.

A partir del mediodía se espera un incremento progresivo del viento, que podría intensificarse durante la tarde con componente este y sureste y rachas de hasta 50 kilómetros por hora.