Carlota padecía esquizofrenia y tuvo problemas con las drogas: en Tauste "no sorprende" que haya podido matar a sus padres

Para quienes no conocían bien a Carlota, la hija mayor del matrimonio asesinado a cuchilladas este pasado fin de semana en Tauste (Zaragoza), su detención y la de su pareja ha sido una "sorpresa". "Pero para quienes sabían cómo era y estaban al tanto de todo lo que habían vivido sus padres en los últimos años, no tanto".

Así de contundente se mostraba este lunes uno de los compañeros de andanzas de su padre en declaraciones a EL ESPAÑOL. La localidad seguía "en shock" y a muchos ni siquiera les salían las palabras.

En un pueblo de apenas 7.000 habitantes, muchos vecinos tenían lazos de sangre más o menos cercanos con la pareja. Rafael, primo tercero de Esther, reconoce que Carlota no iba mucho por Tauste. A Luis Carlos, su novio, de nacionalidad colombiana, directamente ni le conocía.

Pese a ello, era plenamente consciente de su difícil situación. "No hacía caso a nadie", explicaba apenado.

Carlota, de 40 años, llegó a estudiar el primer curso de Medicina en la Universidad de Zaragoza. "Pero algo se torció" y su historia ha terminado de la peor manera posible.

Los amigos y allegados de sus padres cuentan que tenía problemas "serios de salud mental". Padecería esquizofrenia, según apuntaban sin creerse todavía lo sucedido, y tendría antecedentes de trastorno alimenticio.

Los hay que todavía se acordaban de cuando era niña; una chica "normal" que acabó metida en serios problemas.

"Hubo una época en la que le dio por muchas cosas. Tuvo problemas con las drogas y ha estado con tratamientos", contaban en la localidad.

También, siempre según los consultados, frecuentaba malas compañías: "Antes de este último tuvo otro novio que no le hizo bien".

Su forma de ser terminó siendo diametralmente opuesta a la de sus padres, que se desvivían por ella y por cualquier persona a la que llamaran amiga.

"Nunca buscaban el conflicto, eran una belleza de personas", reconocía otro de los vecinos que trató con ellos de cerca.

"Las querían y las tenían siempre presentes", agregaba un tercero.

Una visita fatal

Carlota vivía y trabajaba en Zaragoza, a 40 minutos de sus padres. Su última visita, nada más comenzar el fin de semana, resultó fatal.

A muchos vecinos les sorprendió no verla en el velatorio este lunes por la mañana.

Esto desató todo tipo de rumores, ya que su hermana pequeña Olga, de 29 años, había sido capaz de llegar a tiempo pese a estar viviendo en Dublín.

La confirmación no llegó hasta cerca de las 13.30, cuando la Guardia Civil hizo público que tanto ella como su pareja habían sido detenidos en Zaragoza.

Aunque en un principio se apuntó a que todas las líneas de investigación estaban abiertas, sin descartar al 100% la violencia machista, los agentes no tardaron en ponerse tras la pista.

No había signos de robo y la puerta no estaba forzada, por lo que quien hubiera accedido al domicilio, situado casi a las afueras de la localidad, era alguien conocido.

Ayer, sin embargo, pocos podían dar crédito. Sobre todo, por cómo había muerto la pareja, víctima de múltiples cuchilladas.

Ella, semidesnuda con cortes en el cuello y él, en los brazos y el tórax, una visceralidad que dejaba poco lugar a dudas.

Intensa inspección

Pese a haber pasado más de 24 horas desde el hallazgo de los cadáveres, la Guardia Civil seguía inspeccionando la casa este lunes por la tarde con vistas a recabar indicios para esclarecer lo sucedido.

Con la entrada protegida por un biombo, el domicilio se convirtió en un ir y venir de agentes y de trabajadores de Criminalística equipados con EPI blancos.

La labor de la Guardia Civil y el resultado de la autopsia que ya se ha practicado a los cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) será clave para conocer los detalles del suceso.

Además de inspección de la vivienda, donde en un principio no se halló el arma del crimen, en las últimas horas también se ha estado hablando con los vecinos, que llegaron a oír gritos de madrugada. Además, se han solicitado las imágenes de las cámaras cercanas por si pudieran arrojar algo de luz.

Por el momento no ha trascendido si Carlota, que podría ser acusada de homicidio con agravante de parentesco, ha confesado. Tampoco cuál sería el móvil, aunque todo apunta a una desavenencia familiar.

Esto hace imposible saber a estas alturas cuál fue el grado de implicación de la hija mayor y el de su pareja, de 31 años.

Ayer, los dos se encontraban detenidos en el acuartelamiento de Valdespartera (Zaragoza). La previsión es que antes de que pasen 72 horas de su detención sean llevados y puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros. Ese plazo expirará el jueves.

Entre tanto, Tauste continúa de luto oficial tratando de recobrar la normalidad tras el "peor" suceso que recuerdan los más mayores del lugar.