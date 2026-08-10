Javier Cenarro, director del Observatorio de Javalambre: "Nos podremos quitar las gafas en la totalidad del eclipse"

El Observatorio Astrofísico de Javalambre se ha convertido en el punto de referencia de todo el mundo para vivir el fenómeno del eclipse total de sol. Ante la magnitud científica y el gran interés generado por aficionados el centro de investigación vive unos últimos días frenéticos de preparativos.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN repasa con su director, Javier Cenarro, cómo va a ser vivir este evento natural desde el epicentro de Teruel y lo que la población debe saber para vivir este día señalado con seguridad.

¿Cómo se prepara el Observatorio Astrofísico de Javalambre para vivir el eclipse solar?

Como centro de investigación nos hemos focalizado fundamentalmente en actividades profesionales y en preparar la logística para acoger a 200 personas cuando a diario solemos estar una media de siete.

Van a venir científicos, grupos de investigación que vienen de otros países a hacer sus medidas y sus experimentos con la corona solar con sus instrumentos.

Vienen de planetarios de Alemania para captar la señal y retransmitirla en directo a los planetarios de Berlín y del resto de Alemania. La Agencia Espacial Europea con su canal de televisión hará una retransmisión en directo de varias horas en torno al eclipse para retransmitirlo al mundo a través de su canal.

Y también, muy importante, vendrá un gran número de medios de comunicación.

¿Qué actividades preparáis desde CEFCA?

Estaremos dando servicio y trabajando para todos los visitantes. Vamos a disponer de varios telescopios solares con los cuales la gente que estemos allí podremos observar el sol en sus diferentes fases.

"Hay que llevar las gafas homologadas del eclipse durante todo el proceso de la parcialidad del eclipse"

Todo esto lleva tiempo.

Desde primavera del 2024 ya empezamos a preparar cosas, sobre todo la parte de comunicación, de difusión a colegios, al público general para que la gente fuese conociendo que venía un eclipse, lo que supone un eclipse, todo el tema de gafas del eclipse y las precauciones como ponérselas.

Hemos hecho también muchas actividades encaminadas a las administraciones públicas para que fueran conociendo la dimensión de lo que es un eclipse.

La verdad que el día 12 culmina un esfuerzo de varios años.

¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de ver el eclipse?

Hay que llevar las gafas homologadas del eclipse durante todo el proceso de la parcialidad del eclipse hasta que realmente la Luna tapa al Sol al 100%, las gafas hay que llevarlas puestas.

No hay que estar estar obsesionado con estar todo el rato mirando al Sol con las gafas de eclipse, porque no tiene sentido.

Mirar de vez en cuando, para ir viendo cómo va avanzando y que veas la diferencia entre este momento y el anterior.

Se puede quitar las gafas en algún momento.

Cuando se produce ya la totalidad, que es cuando se hace de noche, realmente no hay luz de la fotosfera del Sol que incide en el lugar de observación entonces sí que te puedes quitar las gafas.

Te las puedes quitar, mirar al cielo, ver la corona solar, disfrutar de ese momento y en cuanto ya vaya a acabar la totalidad volvérselas a poner.

"El día 12 culmina un esfuerzo de varios años"

¿Qué consecuencias va a tener el eclipse?

La radiación localmente desaparece sobre ese territorio y por lo tanto hay una bajada de temperatura. Normalmente suele haber viento.

En cuanto a la naturaleza, los animales obviamente no lo comprenden, pero sí que sienten que de repente no hay luz solar, entonces cada uno lo interpreta según sus costumbres. Los animales nocturnos pueden activarse, los que son diurnos como los de granja tienden a meterse en sus cobijos.

¿Esperaba el interés generado por este fenómeno?

Sí, lo sabíamos. Ese fue el motivo, por el cual desde la primavera del 2024 ya desde el CEFCA empezamos a tener un programa de difusión e información, sobre todo información al principio y destinada fundamentalmente a administraciones públicas para que fueran sabiendo que esto iba a ocurrir y que había que estar preparado.

¿Qué espera de ese día 12 de agosto?

A nivel personal, que vaya todo lo mejor posible y que toda la gente que ha decidido venir a las proximidades de la Sierra de Javalambre lo puedan disfrutar.