Carlota, la hija mayor detenida como autora del homicidio de sus padres en Zaragoza: "Ellos la querían mucho"

La conmoción se apoderó este domingo de la localidad de Tauste, en Zaragoza, tras conocerse el hallazgo de los cuerpos sin vida de Esther Latorre, de 66 años, y de Javier Sánchez, de 67, en el interior de su vivienda.

El matrimonio, natural de esta localidad zaragozana, era muy conocido y querido por sus vecinos. "Eran personas que se preocupaban por todo y por todos", afirma Miguel Ángel Francés, alcalde de Tauste, a EL ESPAÑOL.

José María, amigo de la familia, afirma en el programa 'Y ahora Sonsoles' que "era un matrimonio que quería mucho a sus hijas, como no puede ser de otra manera", matizando que "las tenían siempre presentes".

De hecho, la vinculación con la zona era tal que ambos estuvieron en la directiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) durante años. Javier Sánchez como secretario general entre 1999 y 2010 y su mujer, Esther Latorre, muy ligada al Área de la Mujer de UAGA.

Los cuerpos fueron localizados durante la noche del sábado por la hermana de Esther y su marido, que acudieron al domicilio después de no tener noticias de la pareja durante todo el día, pese a que tenían planes juntos.

Ambos presentaban signos de violencia y heridas compatibles con el uso de un arma blanca.

La investigación de la Guardia Civil se centró desde el primer momento en el entorno más próximo de las víctimas, ya que la ausencia de signos de que la puerta hubiera sido forzada apuntaba a que quien accedió a la vivienda podía ser un ser cercano de la pareja.

La investigación dio un giro este lunes con la detención en Zaragoza de una de las hijas de Esther y Javier, Carlota Sánchez, y de su actual pareja, Luis Carlos, un varón de origen colombiano, como presuntos autores del doble homicidio.

Todas las miradas se centran en Carlota Sánchez

Carlota Sánchez, de alrededor de 40 años, es la hija mayor de Esther Latorre y Javier Sánchez.

Según ha informado el programa 'Y Ahora Sonsoles', la principal sospechosa residía en Zaragoza con su novio Luis Carlos, en un domicilio que era propiedad de sus padres, Javier y Esther.

La ahora detenida habría iniciado sus estudios universitarios en Medicina, aunque no llegó a completar esta formación. A partir de ese momento, los datos conocidos sobre su trayectoria académica y personal son más escasos.

Carlota tiene una hermana menor, Olga, de 29 años, que reside en Irlanda y que, tras conocer el fallecimiento de sus padres, se desplazó hasta Tauste, donde se ha reencontrado con familiares y allegados.

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