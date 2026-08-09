UAGA llora a Javier Sánchez y Esther López, encontrados sin vida en Tauste: "Una herida irreparable"

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) llora la triste pérdida de dos grandes personas dentro de su sindicato, la de Javier Sánchez y Esther Latorre.

El exsecretario general de UAGA y su mujer han sido hallados muertos con signos de violencia en su vivienda en la localidad de Tauste.

En un comunicado UAGA ha querido transmitir su pena y su desolación por la pérdida de estas dos personas queridas en el sector agrario.

"Hay días en los que redactar un comunicado resulta muy complicado. Un comunicado que nunca podrá reflejar el dolor y la consternación que sacude a toda la familia de la UAGA, de COAG, y de Vía Campesina, y con ella, a todo el sindicalismo agrario", comienzan.

Según redactan, la pérdida de Javier Sánchez y Esther Latorre, "con el agravante de las circunstancias", "nos ha devastado, abriendo una herida irreparable en el campo aragonés".

"Se suele decir que este tipo de huecos son difíciles de llenar. En nuestro caso, no solo nos parece difícil o imposible, es que nos resistimos a hacerlo, puesto que nos queremos comprometer a reivindicar su memoria cada día. De este modo siempre estarán a nuestro lado", manifiestan.

Así, recuerdan que Javier Sánchez era agricultor de cereal y forraje. Socio fundador de la cooperativa Agerca, de elaboración de quesos artesanos.

Veterano sindicalista, afiliado a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón en 1983. Fue elegido secretario de la organización en la X asamblea, celebrada en diciembre de 1999. Desempeñaría esta responsabilidad hasta diciembre de 2010. Desde ese año era el responsable de UAGA en la comarca de Cinco Villas.

Además, fue presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza desde 2001 hasta la actualidad. Como también miembro de la Comisión del Agua desde su constitución hasta 2024. Participó activamente en la Ponencia de la Comisión de obras conflictivas facilitando acuerdos sobre Biscarrués, Matarraña y Yesa.

A nivel estatal también ocupó cargos de importancia en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Javier Sánchez en una manifestación en Ginebra UAGA

Fue miembro de su comisión ejecutiva en dos etapas diferentes: de febrero de 1996 a noviembre de 2000 y desde marzo de 2003 a marzo de 2006.

Entre las áreas de las que era responsable destacan Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. También fue representante de COAG en el Consejo Económico y Social Europeo. Asimismo, fue miembro de la comisión ejecutiva de Vía Campesina Europa.

"Más allá de todos los cargos y responsabilidades que ostentó, Javier destacaba por su vehemencia, perseverancia, inteligencia y brillante dialéctica. Todo un sindicalista de raza. Cualidades que le permitieron alcanzar importantes acuerdos con gobiernos y administraciones a todos los niveles. Nunca podremos olvidar que fruto de su trabajo sindical se alcanzó el acuerdo para la devolución del impuesto especial de hidrocarburos (IEH)", señalan.

También han tenido palabras para Esther Latorre Larrodé, mujer de Javier Sánchez y madre de dos hijas, también era sindicalista de UAGA. Esther era agricultora de hortalizas en ecológico y tenía una pequeña granja de gallinas ponedoras.

Así, la describen como una "Participante activa en el Área de la Mujer de UAGA y luchadora incansable por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas".

"Que la tierra os sea leve, compañeros", concluyen.