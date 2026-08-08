Vox rechaza el reparto de menores de Ceuta y pide al Gobierno de Sánchez "cumplir la ley y devolverlos a Marruecos"

Vox vuelve a mostrar su rechazo por el reparto de menores marroquíes llegados a Ceuta.

Esta vez lo ha hecho mediante una carta enviada por el vicepresidente y consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, a la ministra Sira Rego en la que ha mostrado su negativa a acudir a la comisión de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto.

Nolasco ha denunciado que en la convocatoria del Ministerio remitida a las regiones "no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta: la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles".

Asimismo ha reprochado que en la convocatoria “tampoco explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera".

El vicepresidente de Aragón ha rechazado cualquier tipo de ideología racista a la oposición del traslado de menores. Por lo que Nolasco señala que obedece "al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional".

De igual forma, ha apelado a "la reunificación familiar y la devolución al país de origen". Así, antes de cualquier tipo de reparto ha exigido "una valoración individualizada, excluyendo toda actuación automática o colectiva, como ya indicó el Tribunal Supremo”.

Nolasco ha agregado que “carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad para que asuma las consecuencias de una competencia estatal no concluida” y ha aludido a que la competencia sobre Extranjería corresponde en "exclusiva al Estado”.

Asimismo, el vicepresidente ha puntualizado que “es precisamente el reparto lo que dificulta la localización de progenitores, retrasa los expedientes de retorno y perjudica al propio menor”.

“Marruecos ha sido calificado como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo y ese mismo país ha manifestado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español”, ha concluido.

Por todo ello, Nolasco ha emitido una serie de exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.

En primer lugar que se abstenga de "preparar, acordar o ejecutar traslado alguno de menas procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados y que son exigidos legalmente".

Por consiguiente ha pedido al Ejecutivo central el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor. A lo que le informa que "el Gobierno de Aragón impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos".

Con todo ello, Nolasco ha exigido "impulsar con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar".

El vicepresidente ha reiterado a la ministra Rego que “el Estado debe acreditar la minoría de edad de los menas”, así como “tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada”.